Θεσσαλονίκη: Πολιτιστικός περίπατος στην οδό Αγίας Σοφίας – Μια βόλτα στην καρδιά της ιστορίας της Θεσσαλονίκης

Ο Νοέμβριος ξεκινά δυναμικά για τη Θεσσαλονίκη με ένα πλούσιο πρόγραμμα περιπάτων, ξεναγήσεων και αφηγήσεων από την ομάδα Thessaloniki Walking Tours, που συνεχίζει να μας ταξιδεύει σε κρυφές και φανερές όψεις της πόλης.

Από τα μπαλκόνια της Αγίας Σοφίας μέχρι τα οχυρά του Ρούπελ και την «Άπειρη Ήπειρο», από την υπόθεση Παγκρατίδη μέχρι τη φιλοσοφία του Σωκράτη, οι δράσεις του Νοεμβρίου συνδέουν το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη ματιά της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 10:30

«Η οδός Αγίας Σοφίας»

Η πρώτη περιπατητική δράση του μήνα καλεί τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά τον ιστορικό άξονα της οδού Αγίας Σοφίας, από την Πλατεία Μακεδονομάχων έως τη Λεωφόρο Νίκης.

Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς κάθετους δρόμους της πόλης, γεμάτο μνήμες, αρχιτεκτονικά διαμάντια και αφηγήσεις που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ιστορικού κέντρου.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τη Χριστίνα Μαβίνη, αρχαιολόγο και ξεναγό, η οποία θα φωτίσει τις γνωστές και άγνωστες ιστορίες που «κρύβει» ο δρόμος, από τα βυζαντινά μνημεία έως τις νεότερες αστικές του όψεις.