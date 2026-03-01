Θεσσαλονίκη: Ο “Μικρός Πρίγκιπας” του Εξυπερύ σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

Ο «Μικρός Πρίγκιπας» είναι μια παράσταση σύγχρονου θεάτρου κούκλας από τους Redicolo, βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Αντουάν ντε Σαιν-Εξυπερύ, με πρωτότυπη μουσική για συμφωνική ορχήστρα του Μανώλη Καλπενίδη. Με κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος και κεντρικό άξονα τη μουσική, η παράσταση ζωντανεύει ένα ποιητικό και ονειρικό σύμπαν, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια μαγική θεατρική εμπειρία γεμάτη φαντασία, συγκίνηση και διαχρονικά μηνύματα.

Αφηγητής της ιστορίας είναι ένας αεροπόρος που ονειρευόταν να γίνει ζωγράφος. Μέσα από τις ζωγραφιές του μας εξιστορεί τη συνάντησή του με τον Μικρό Πρίγκιπα και το ταξίδι του από πλανήτη σε πλανήτη. Τα σχέδιά του ζωντανεύουν, μεταμορφώνονται σε φιγούρες, κούκλες και κόσμους, δημιουργώντας έναν παραμυθένιο χώρο που μοιράζεται με τα παιδιά, γιατί μόνο αυτά μπορούν να καταλάβουν όσα οι μεγάλοι έχουν ξεχάσει. Η ιστορία μάς καλεί να κοιτάζουμε πάντα ψηλά και να ακολουθούμε τα όνειρά μας.

Η παράσταση αξιοποιεί το σύγχρονο θέατρο κούκλας ως βασικό εκφραστικό εργαλείο, με τις κούκλες ανθρώπινου μεγέθους των Redicolo να δίνουν σκηνική υπόσταση στον Μικρό Πρίγκιπα και στους κόσμους του. Η πρωτότυπη συμφωνική μουσική διατρέχει ολόκληρη τη δράση, χρωματίζοντας συναισθηματικά το ταξίδι του ήρωα και γεμίζοντας τη σκηνή ένταση και ποίηση. Η αισθητική της παράστασης βασίζεται στα ζωγραφικά έργα της Εύα Δανιήλ, που συνομιλούν με τα εμβληματικά σκίτσα του συγγραφέα και δημιουργούν ένα σύγχρονο, ονειρικό σκηνικό περιβάλλον.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ

Σύνθεση, Εκτέλεση, Παραγωγή Μουσικής: Μανώλης Καλπενίδης

Μετάφραση: Ματίνα Τσικριτζή

Θεατρική Διασκευή – Σκηνοθεσία: Δέσποινα Καλπενίδου

Κούκλες, Φιγούρες και Σκηνικά: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Ψηφιακή Ζωγραφική: Εύα Δανιήλ

Κοστούμια Κουκλών: Αργυρώ Αναγνωστοπούλου

Φωτογραφίες: Ελευθερία Καλπενίδου

Trailer: Σταύρος Συμεωνίδης

Παραγωγή: Θέατρο Κούκλας Redicolo

Παίζουν: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του Εξυπερύ

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, 11:30

Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια παράστασης: 85 λεπτά

Ηλικίες: για παιδιά από 4 ετών και μεγάλους που ήταν παιδιά

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ μειωμένο

Εισιτήρια: www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/mikros-prigkipas-redicolo

και στο ταμείο του Θεάτρου

Κρατήσεις για κοινό: 6976 055 790

Κρατήσεις για σχολεία: 6986 580 842