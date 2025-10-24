Θεσσαλονίκη: Νέα εποχή για το θέατρο Αθήναιον

Αυλαία με έργα του Χόρχε Μπουκάι, τη «Μέδουσα» με πρωταγωνίστρια την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και την ερωτική ιστορία Μάρλεν Ντίτριχ – Εντίθ Πιάφ

Το Θέατρο Αθήναιον εγκαινιάζει μια νέα δημιουργική εποχή για τη Θεσσαλονίκη, μετά τις εκτεταμένες αισθητικές και τεχνικές επεμβάσεις που μετέτρεψαν πλήρως τον ιστορικό χώρο σε έναν σύγχρονο, αποκλειστικά θεατρικό χώρο πολιτισμού.

Με μία ανακαινισμένη αίθουσα 360 θέσεων, το ανανεωμένο Αθήναιον φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για το κοινό και τους καλλιτέχνες της πόλης, προσφέροντας βήμα σε τοπικές θεατρικές παραγωγές, νέες ιδέες και πρωτότυπα έργα που γεννιούνται στη Θεσσαλονίκη.

Στο «τιμόνι» βρίσκεται ο Παύλος Μητσόπουλος, ο οποίος, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, παρουσίασε το όραμά του για το θέατρο: «Ετοιμάζουμε ποπ, βραδινά έργα, δικής μας παραγωγής και όχι μόνον. Θέλουμε να δώσουμε χώρο σε τοπικούς δημιουργούς, να έχουμε ταυτότητα, και να προσκαλέσουμε το κοινό να στηρίξει τη νέα μας αρχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός υπεύθυνος του θεάτρου, Αντώνης Καραγιάννης, τόνισε ότι η νέα εποχή του Αθήναιον βασίζεται στην παραγωγή νέων έργων: «Αυτό σημαίνει πως δίνεται δουλειά στους ανθρώπους της πόλης. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο δυναμικό της Θεσσαλονίκης και μια πραγματική ευκαιρία για αυτόνομη καλλιτεχνική δημιουργία».

Οι πρώτες παραστάσεις του νέου Αθήναιον

Μετά το αγαπημένο παιδικό έργο “Το Γκρούφαλο” που άνοιξε την αυλαία του φθινοπώρου, οι βραδινές παραστάσεις ξεκινούν δυναμικά τον Νοέμβριο με τρεις παραγωγές που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό:

7 Νοεμβρίου – «Ο Άγγελος και το Σπουργίτι»

Μιούζικαλ των Ντάνιελ Μπόϋμαν και Τόμας Κάρυ

Μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης ανάμεσα στη Μάρλεν Ντίτριχ και την Εντίθ Πιάφ, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη.

Η mezzo soprano Κασσάνδρα Δημοπούλου ενσαρκώνει τη Μάρλεν Ντίτριχ και η ηθοποιός-τραγουδίστρια Δήμητρα Αντωνακούδη την Εντίθ Πιάφ, σε μια παράσταση που φωτίζει τον έρωτα, το θάρρος και τη γυναικεία ελευθερία.

9 Νοεμβρίου – «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάι

Δραματοποιημένη θεατρική απόδοση του διεθνούς best seller του Αργεντίνου ψυχοθεραπευτή, σε διασκευή Παύλου Μητσόπουλου και σκηνοθεσία Άγγελου Κλωνάρη.

Ένα έργο βαθιά ανθρώπινο και στοχαστικό, για τα «βήματα ζωής» που οδηγούν πέρα από τη συμβατική σκέψη και τη ρηχή αυτοβοήθεια.

29 Νοεμβρίου – «Μέδουσα»

Θεατρικό έργο του Μιχάλη Καραγιάννη, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ενσαρκώνει τη σύγχρονη «Μέδουσα» σε μια κραυγή ενάντια στη βία και την αδικία, ένα έργο-μανιφέστο για τη γυναικεία δύναμη και τη λύτρωση.

Ένα νέο κεφάλαιο για την πόλη

Η ανακαίνιση του Αθήναιον περιλαμβάνει τεχνικές και αισθητικές επεμβάσεις από το υπόγειο έως την οροφή: με περιστροφική σκηνή πλέον, νέα αυτόματη αυλαία, ανανεωμένο φωτιστικό και ηχητικό εξοπλισμό, επανασχεδιασμένους τοίχους και φρεσκαρισμένο περιβάλλον που συνδυάζει σεβασμό στην ιστορία του χώρου με σύγχρονη λειτουργικότητα, υπό την επίβλεψη της σκηνογράφου – μηχανικού Μαγδαληνής Σίγα.

Ο Παύλος Μητσόπουλος και η ομάδα του, μέσα από τη νέα αυτή σελίδα, δηλώνουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τη θεατρική παραγωγή της Θεσσαλονίκης, να αναδείξουν τη δυναμική της και να δημιουργήσουν ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού στο κέντρο της πόλης.

Θέατρο Αθήναιον

Βασ. Όλγας 35, Θεσσαλονίκη

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 7 Νοεμβρίου 2025