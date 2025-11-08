Θεσσαλονίκη: “Η Ανθρώπινη Φωνή” του Ζαν Κοκτώ στο Θέατρο Σοφούλη για σήμερα και αύριο

Το Θέατρο Σοφούλη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Κατερίνα Φελλά στο αριστούργημα του Jean Cocteau “Η Ανθρώπινη Φωνή” σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά για δύο μόνο παραστάσεις το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μία γυναίκα, μία φωνή, ένα τηλέφωνο.

Ταλαντευόμενη μεταξύ ελπίδας και συντριβής, μια γυναίκα ζει μέσω τηλεφωνικής

συνομιλίας τις τελευταίες στιγμές της σχέσης της με τον σύντροφό της.

Για πρώτη φορά, με αφορμή την πραγματική περιπέτεια υγείας της ηθοποιού που ερμηνεύει το ρόλο, το αριστοτεχνικό κείμενο προσεγγίζεται με χαρακτήρα λυτρωτικό.

Μία γυναίκα εγκαταλείπεται από τον σύντροφό της λόγω διάγνωσής της με καρκίνο του μαστού.

Η προσέγγιση αυτή του κειμένου επιχειρεί να προβάλει πέρα από την σπουδαιότητα της πρόληψης και της ενημέρωσης το πώς ο περίγυρος και ιδίως ο σύντροφος αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο που μπαίνει σε αυτή την αγωνιώδη διαδικασία.

Η παράσταση αποτελεί ένα δυνατό ψυχογράφημα που φωτίζει την εσωτερική διαδρομή των ανθρώπων απέναντι στην πραγματικότητα και τις ανατροπές της ζωής.

Σημείωμα της ηθοποιού:

Κανείς δε σε προετοιμάζει…ο φόβος που αισθάνεσαι, δε δύναται να περιγραφεί με λόγια..

Είσαι μόνος. Σε κοιτάει η αλήθεια κατάματα. Και ξαφνικά όλα μοιάζουν μικρά. Ασήμαντα. Σκέφτεσαι τον χρόνο. Το παρελθόν και το παρόν. Συνειδητοποιείς ότι μπορεί να μην υπάρχει μέλλον. Το τώρα έχει σημασία.

Και τότε, ή παραιτείσαι ή πατάς στα πόδια σου πιο γερά από ποτέ.

Δίπλα σου μένουν εκείνοι που αντέχουν. Εκείνοι που αντέχουν ακόμη και να σε χάσουν. Με την αγάπη τους, νιώθεις ανίκητος! Ζεις τα πάντα ως το μεδούλι!

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας: Jean Cocteau

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Δραματουργική Επεξεργασία / Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Κινησιολογία: Ρούλα Κουτρουμπέλη/Συνεργάτης: Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφίες-Trailer: Thanos Angelis / Στάθης Σταθαράς

Digital Marketing: Εύα Καραχάλιου

Γραφιστική επιμέλεια: Γιάννης Αλεξάκης

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: Εταιρεία Αλκμήνη

Ερμηνεύει η Κατερίνα Φελλά

Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Άννα Βίσση για την ευγενική παραχώρηση των τραγουδιών: “Αυτός που περιμένω”, “Μεθυσμένη πολιτεία”, “Καλημέρα καινούρια μου αγάπη”.

Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Κάτια Δανδουλάκη για την ευγενική παραχώρηση των μεταφραστικών δικαιωμάτων του Μάριου Πλωρίτη.

Η παράσταση μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού στην Αθήνα ταξιδεύει για δύο μοναδικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, 21:00 – Θέατρο Σοφούλη

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, 20:00 – Θέατρο Σοφούλη

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω Ticket Services

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο: Ταμείο του Θεάτρου Σοφούλη στο 2310 423925

Η παράσταση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ζήσετε την ένταση, τη συγκίνηση και την ανθρώπινη πλευρά μιας σχέσης που δοκιμάζεται από την πραγματικότητα, μέσα από την αριστοτεχνική γραφή του Jean Cocteau.

Επικοινωνία / Δημόσιες Σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά 551 31

Τηλέφωνο: 231 042 3925