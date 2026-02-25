Θεσσαλονίκη: “Αυτή η νύχτα μένει” και απόψε στο Βασιλικό Θέατρο

Τελευταίες παραστάσεις για τη μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, που παρουσιάζεται στο Βασιλικό Θέατρο, σε θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη.

Μια υπερπαραγωγή που έχει κατακτήσει το κοινό, το οποίο κατακλύζει το Βασιλικό Θέατρο σε κάθε παράσταση, αποσπώντας παράλληλα εξαιρετικές κριτικές και διθυραμβικά σχόλια. Συνδυάζει ζωντανή μουσική, τραγούδι και χορό με δυναμικές ερμηνείες από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών, ταλαντούχων ηθοποιών και χορευτών, καθώς και με τη συμμετοχή του Παναγιώτη Πετράκη, στο δυναμικό του εξαιρετικού θιάσου, και του καταξιωμένου στο είδος χορογράφου Δημήτρη Παπάζογλου που εμφανίζεται σε ρόλο έκπληξη, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου, Θάνου Αλεξανδρή.

Ένα ταξίδι στον χρόνο που μας επιστρέφει στην Ελλάδα των δεκαετιών του ’80 και του ’90 — σε μια εποχή όπου το χρήμα έρεε άφθονο και η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης άνοιγε νέες προοπτικές, αλλά γεννούσε και νέες αυταπάτες. Μέσα από ιστορίες πάθους, φιλοδοξίας, έρωτα και απώλειας, ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος φως, καπνό και μουσική, αλλά και αλήθειες που εξακολουθούν να μας αγγίζουν.Μια παράσταση-εμπειρία που αποτυπώνει σκηνικά τον κόσμο της νύχτας με ένταση, ρυθμό και συναισθηματικό βάθος. Το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτό το συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας έως το Σάββατο 28/02/2026.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης, στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, τότε που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.

Ένας ηθοποιός κατρακυλάει από την υψηλή τέχνη στον κόσμο της νύχτας και των σκυλάδικων. Κατρακυλάει ή απογειώνεται; Πώς βιώνει το ταξίδι αυτό με τα εφόδια που κουβαλάει, σε μια σκοτεινή πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι αφήνουν τα πάθη τους να αναδύονται αχαλίνωτα, για να επιστρέψουν το πρωί στις καθημερινές τους ζωές; Γνωρίζει τους νόμους της νύχτας και επιβιώνει στα όρια της απόλαυσης και της καταστροφής. Εκεί που οι αντιστάσεις χαλαρώνουν και που οι πελάτες εμφανίζουν τον αληθινό τους εαυτό.

Το Αυτή η νύχτα μένει του Θάνου Αλεξανδρή, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994. Στο βιβλίο αποτυπώνεται η προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, όταν αναγκάστηκε να εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή αυτή, ο Αλεξανδρής καταθέτει έναν πλούτο εμπειρίας, που μέσα από μαρτυρίες και πραγματικά γεγονότα μας δίνουν ένα πολύτιμο υλικό για την κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας μέσα από τη νυχτερινή ζωή της. Δεν είναι τυχαίο που η Μαλβίνα Κάραλη χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια «εμπεριστατωμένη κοινωνιολογική μαρτυρία για τον ευρύ χώρο που λέγεται ελληνικό σκυλάδικο». Οι νομικές σπουδές του συγγραφέα και η εκπαίδευσή του στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν, του έδωσαν τα εργαλεία, όχι μόνο να περιγράψει αυτά που έζησε αλλά και να τα αποτυπώσει με απόσταση και νηφαλιότητα.

Στο βιβλίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου το 2000, που απέσπασε μεταξύ άλλων και το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την εκπληκτική μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2016 μεταφέρθηκε στο θέατρο σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή και το 2022 έγινε τηλεοπτική σειρά στον Alpha.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Πρωτότυπη σύνθεση-Μουσική επιμέλεια: Σταμάτης Κραουνάκης,

Εικαστική σύνθεση και εγκατάσταση: Φρόσω Λύτρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης,

Χορογραφίες:Δημήτρης Παπάζογλου,

Φωτισμοί:Στέλιος Τζολόπουλος,

Ενορχηστρώσεις και Μουσική διδασκαλία: Πάνος Κοσμίδης, Videosvisuals: Γρηγόρης Αποστολόπουλος DADA ART, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή,

Βοηθός σκηνογράφου–ενδυματολόγου:Δανάη Πανά,

Βοηθός μουσικής διδασκαλίας: Παναγιώτης Μπάρλας,

Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση, Οργάνωση παραγωγής: Αλέξης Τζίμας,

Φωτογραφίες: MikeRafail| Thatlongblackcloud

*βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Χριστίνα Γεωργιάδου

Διανομή: Nίνα Ακτύπη (Λέλα Μοντέλα, Μπαλέτο ‘Ηρωα, Λόλα, Κυρία στο τηλέφωνο,

Λουλουδού, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Αλεξανδρής (Μετρ, Οδηγός ταξί, Οδηγός Κτελ, Μπάρμαν, Τραγουδιστής), Αντώνης Αντωνάκος (Μπράβος Ρίτας, Μεθυσμένος πελάτης, Πελάτης βιντεοκλάμπ, Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Εύα Βάρσου(Δημοσιογράφος), Νίκος Γεωργάκης (Κύριος Σούλης, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Ρεσεψιονίστ Ξενοδοχείου, Σουβλατζής), Θανάσης Δισλής (Τηλεπαρουσιαστής, Καφετζής, Άντρας στα Τρίκαλα, Κομπέρ, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Ζωή Ευθυμίου(Φανή Βλάχα, Μπαλέτα ‘Ηρωα, Σερβιτόρα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Κοπέλα στο τηλέφωνο, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Ζαχάρωφ (Άννα Λάβα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Άννα, Στέλλα, Γραμματέας Αλεπουδέλη), Στέλιος Καλαϊτζής(Αφεντικό νυχτερινού κέντρου Gigi, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Άντρας στα Τρίκαλα),Σοφία Καλεμκερίδου(Ρίτα, Νίτσα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Φρόσω), Παντελής Καναράκης/ Παναγιώτης Πετράκης(Ήρωας),Γιάννης Καραμφίλης (Παυλάρας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Σκηνοθέτης σε ακρόαση, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Κοντογιώργης (Μπράβος Ρίτας, Μεθυσμένος πελάτης, Πελάτης βιντεοκλάμπ, Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Μετρ στο Gigi, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Κωνσταντινίδου(Λίτσα, Μπαλέτο Μάριου και ‘Hρωα, Κυρία Κούλα, Κυρία στο τηλέφωνο, Σύζυγος μαγαζάτορα, Βοηθός μόδιστρου, Λουλουδού), Χρήστος Μαστρογιαννίδης(Νώντας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Θαμώνας Καφενείου, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Μπάρμαν, Φαντάρος),Ιωάννης Μόχλας (Μπράβος σε νυχτερινό κέντρο, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα,Περαστικός, Δισκοπώλης, Ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Κατερίνα Μπουλούμη Λίτσα Δεσμώτισσα, Μητέρα Ήρωα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Κυρία στο τηλέφωνο, Μπαλέτο Ήρωα), Δημήτρης Παπάζογλου (Μάριος), Βασιλική Ρέινα (Ηρωδιάδα, Κοπέλα ακρόασης, Μπαλέτο Ήρωα, Μπαλέτο Μάριου, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Κώστας Σαντάς (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Κύριος Νώντας), Εύη Σαρμή(Μαρίνα),Πηνελόπη Σεργουνιώτη (Κατερίνα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Γιάννης Τσάτσαρης Δημήτρης Κοντός, Μπάρμαν, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα)

Χορευτές επί σκηνής:

Αναστασία Κελέση (Καμαριέρα, Λουλουδού, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορεύτρια Οριεντάλ, Παρουσιάστρια, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Γιάννης Μάρτος (Σερβιτόρος, Θαμώνας Καφενείου, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορευτής Ταγκό, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα)

Μουσικοί επί σκηνής :

Τραϊανός Αλμπανούδης (μπάσο), Παναγιώτης Μπάρλας (πιάνο), Παύλος Παφρανίδης (μπουζούκι), Ζωγράφος Σταυρίδης (ακορντεόν)

Πληροφορίες: Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού Πύργου)

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή στις 18:30

Πέμπτη & Παρασκευή στις 20:30

Σάββατο στις 20:30

