Συναυλιακό διήμερο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ένα πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα έχει προγραμματίσει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Έτσι, μέσα στη σχετικά περιορισμένη πολιτιστική ατζέντα της πόλης αυτές τις ημέρες, το κοινό που αγαπά τη μουσική θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εκδηλώσεις με ποικιλία στο περιεχόμενο και πάντοτε με όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας.

Νάντια Κοντογεώργη – Αχιλλέας Γουάστωρ: A night to remember (12.9.2020)

Η ξεχωριστή ερμηνεύτρια και ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη και ο διακεκριμένος πιανίστας Αχιλλέας Γουάστωρ θα μας προσφέρουν «μια αλησμόνητη βραδιά», παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με εξαιρετικά τραγούδια του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, από τα γνωστά jazz standards και τα δημοφιλή musicals μέχρι «τα ελληνικά μουσικά χρώματα που ζωγραφίζουν τους έρωτές μας».

Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο)

The Speakeasies’ Swing Band! (13.9.2020)

Μία από τις καλύτερες μπάντες σουίνγκ στην Ελλάδα, οι The Speakeasies’ Swing Band! παρουσιάζουν ένα ρυθμικό πρόγραμμα με δικά τους αλλά και με διαχρονικά κομμάτια!

Από το 2010, οι The Speakeasies’ Swing Band! ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε φεστιβάλ του εξωτερικού, όπως στο Diga Diga Doo Festival στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στο Royal Jazz Fest του Μπαχρέιν, στο Hep Cat’s Holiday στη Μ. Βρετανία, στο Copenhagen Lindy Exchange στη Δανία, στο Φεστιβάλ Μουσικής και Πολιτισμού του Κολμάρ της Γαλλίας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Μπάνσκο στη Βουλγαρία, στο Summer Jamboree στην Ιταλία κ.α. Μοιράστηκαν τη σκηνή με μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως οι Parov Stelar, Ray Collins, Cherry Poppin Daddies, Hillbilly Moon Explosion. Μεταξύ άλλων έχουν εμφανιστεί σε ιδιαίτερες εκδηλώσεις, όπως ο γάμος της χολιγουντιανής ηθοποιού Jessica Chastain. To 2012 κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο Bathtub Gin, το οποίο πλαισιώθηκε από τα μουσικά βίντεο των “Bright Lights Late Nights” και του βραβευμένου πλέον, από την International Songwriting Competition (ISC), “Black Swamp Village”. Το 2015 επανέρχονται με το Land of Plenty, έναν δίσκο αποτελούμενο από δέκα τραγούδια σε ήχους swing, jazz, blues και dixieland. Το 2017 συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου με την παράσταση Homesickness Blues σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και ενορχήστρωση Κώστα Βόμβολου.

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Πλατεία

Παρασκευή 11, Σάββατο 12, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Ώρα έναρξης: 21.00

Οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων σε ανοιχτούς χώρους

Κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής: