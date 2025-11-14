Στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας η νουβέλα του Γιάννη Χατζηιωαννίδη

Στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας βρίσκεται η νουβέλα του Γιάννη Χατζηιωαννίδη.

«Το Κορίτσι που Λάτρευε την Μπάλα». Μια συγκινητική ιστορία, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Μια ιστορία για τη δύναμη της ψυχής, την πίστη στο όνειρο και τη μάχη απέναντι στις προκαταλήψεις. Ένα κορίτσι που αρνήθηκε να δεχτεί ότι «το ποδόσφαιρο είναι για αγόρια» και τόλμησε να κυνηγήσει το όνειρό της μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Ένα ταξίδι γεμάτο πάθος, συγκίνηση και ελπίδα.

Ένα βιβλίο για όλα τα παιδιά που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν. Ένα κορίτσι μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία της δεκαετίας του ’80, σε μια κοινωνία που της λέει πως «το ποδόσφαιρο είναι για αγόρια». Μα εκείνη δεν ακούει κανέναν, παρά μόνο τον παλμό της καρδιάς της, που χτυπά στον ρυθμό της μπάλας. Ένα κορίτσι που θα μάθει πως η πραγματική νίκη δεν είναι να σηκώσεις ένα κύπελλο… αλλά να μη σταματήσεις ποτέ να πιστεύεις στο όνειρό σου. Ένα βιβλίο για όλα τα κορίτσια που τόλμησαν να παίξουν, να ονειρευτούν, να νικήσουν.

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο: “Από το χωμάτινο γήπεδο ενός μικρού χωριού της Μακεδονίας μέχρι τα μεγάλα στάδια της Ευρώπης και της Αμερικής. Από τις απαγορεύσεις των γονιών της και τις κοροϊδίες των συμμαθητριών της — που δεν καταλάβαιναν γιατί ένα κορίτσι ήθελε να παίζει ποδόσφαιρο — μέχρι τα χειροκροτήματα των προπονητών και των φιλάθλων. Η Όλγα Μιχαηλίδου δεν σταμάτησε ποτέ να κυνηγάει το όνειρό της: να παίξει ποδόσφαιρο. Με πείσμα, ταλέντο και αληθινό πάθος, κατάφερε να σπάσει στερεότυπα σε καιρούς δύσκολους, σε μία εποχή όπου το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα του κόσμου ανήκε σχεδόν αποκλειστικά σε άνδρες, και να γράψει τη δική της ιστορία στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

«Το κορίτσι που λάτρευε τη μπάλα» είναι ένα μυθιστόρημα για την πίστη στον εαυτό σου, τη δύναμη να παλεύεις κόντρα σε όλα και τη χαρά να ζεις το όνειρό σου, όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος. Μια ιστορία για όνειρα που δεν σταματούν.

Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης είναι δημοσιογράφος με ειδίκευση στο “Αθλητικό Ρεπορτάζ”. Εργάστηκε στην tv100 για 28 συναπτά έτη, και παλαιότερα στην ΕΡΤ 3. Ήταν βασικό στέλεχος του Αθλητικού Μετρόπολις τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, ενώ εργάστηκε στις εφημερίδες ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ και Metrosport.

Η νουβέλα “Το κορίτσι με τη μπάλα” είναι το πέμπτο βιβλίο του καθώς προηγήθηκε η τριλογία “Ζάρια με τον θάνατο” και η νουβέλλα “Σκοτεινός Ιστός” η οποία μάλιστα ανέβηκε στο θέατρο Φλέμινγκ.