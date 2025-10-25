MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο – Θα τελεστεί με δημόσια δαπάνη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας του τραγουδοποιού στα κοινωνικά δίκτυα.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

  • στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  • στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, σήμερα το πρωί από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.

Όπως έγινε γνωστό χθες, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Διονύσης Σαββόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Σοκάρει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: Έπεσα στον γκρεμό και ευτυχώς πήρε τούμπες το αμάξι, αλλιώς δεν ξέρω αν θα υπήρχα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης που πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι – Τι καταγγέλλουν οι μαθητές

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Θεοφανία Παπαθωμά: Ένιωσα περισσότερο ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές μου, παρά από γυναίκες

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Κίνδυνος μανίας και διπολικής διαταραχής για τα 10χρονα που “πέφτουν με τα μούτρα” στις οθόνες

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ζήτησα συγνώμη τότε από τον Γιώργο Λιάγκα, είχα θυμώσει όμως πολύ

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Έκλεισαν αεροδρόμια της Λιθουανίας λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία