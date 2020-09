Σεπτέμβριος στα Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης συμμετέχει στον νέο θεσμό του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» φιλοξενώντας εκδηλώσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητάς της.

Τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του θεσμού, θα ολοκληρωθεί στο Επταπύργιο η σειρά προβολών και δημοσίων συζητήσεων του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο «Το παρελθόν δεν είναι ξένη χώρα. Η σύγχρονη τέχνη συναντά τους αρχαιολογικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη», η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο στη Ρωμαϊκή Αγορά επιχειρώντας να αποτυπώσει και να ενισχύσει τη σχέση συμβίωσης της σύγχρονης τέχνης με τα αρχαία μνημεία.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 21:00 θα προβληθεί το έργο της Μαρίνας Γιώτη με τίτλο As to posterity (βίντεο, 12’, 2014) και θα ακολουθήσει δημόσια συζήτηση. Το βίντεο είναι μια συλλογή οπτικών στοιχείων από την ερημωμένη Αθήνα του εγγύς μέλλοντος. Οι κάτοικοι της πόλης έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς, αφήνοντας πίσω τους ένα tableau mourant από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικά και πλαστικά χαλάσματα που συνυπάρχουν με το ξακουστό μάρμαρο και την τοπική χλωρίδα και πανίδα. Στη δημόσια συζήτηση θα γίνουν τοποθετήσεις από τους Μαρίνα Γιώτη (εικαστικό), Πέτρο Μαρτινίδη (ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., συγγραφέα) και Κατερίνα Σύρογλου (ιστορικό τέχνης, επιμελήτρια, ΜΟΜus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης).

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 21:00, θα προβληθούν τα έργα της Δανάης Στράτου με τίτλο Desert Breath (land art video documentation, 9’, 1997) και Vital Space Istanbul (βίντεο, 12’, 2010).

Το 1997 η αρχιτέκτονας Αλεξάνδρα Στράτου, η συνεργάτης της, αρχιτέκτονας Στέλλα Κωνσταντινίδη και η καλλιτέχνιδα Δανάη Στράτου, αποφάσισαν να εγκαταστήσουν το Desert Breath στην καρδιά της ερήμου. Πρόκειται για εικαστικό έργο τέχνης που δεσπόζει στην περιοχή Ελ Γκούνα της Αιγύπτου, στη μέση της Σαχάρας. Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο έργο επιφάνειας 100.000 μ2, που αποτελείτο από δυο αλληλένδετες λογαριθμικές σπείρες 178 κώνων. Οι κώνοι της μιας σπείρας προεξείχαν από τη γη, ενώ της δεύτερης ήταν σκαμμένοι σε αυτήν. Όσο προχωρούσε κανείς από το κέντρο στις παρυφές του έργου οι κώνοι γίνονταν πιο μεγάλοι. Στο κέντρο υπήρχε μια μικρή κυκλική λίμνη. Παρότι το έργο βρίσκεται σε κατάσταση αργής αποσύνθεσης, παραμένει ορατό μετά από 17 χρόνια, ακόμη και από το διάστημα. Το 2010 η Δανάη Στράτου ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vital Space, μια καλλιτεχνική / διεπιστημονική πλατφόρμα που δραστηριοποιείται διεθνώς με σκοπό να προσεγγίσει τα ζωτικά ζητήματα της εποχής μας και να προβάλει στο ευρύτερο κοινό την καλλιτεχνική οπτική. Στη δημόσια συζήτηση που θα ακολουθήσει θα γίνουν τοποθετήσεις από τις Δανάη Στράτου (εικαστικό), Έλενα Καρκαζή (κλινική ψυχολόγο-οικογενειακή θεραπεύτρια-συστημική εκπαιδεύτρια και επόπτρια) και Αρετή Λεοπούλου (ιστορικό τέχνης, επιμελήτρια, ΜΟΜus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης).

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο για την είσοδο σε κάθε χώρο. Είναι υποχρεωτική η κράτηση θέσης στο: https://digitalculture.gov.gr/.

Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 στο Επταπύργιο θα παρουσιαστεί έκθεση προφορικών μαρτυριών με τίτλο «Επταπύργιο: Βιώματα – Μνήμες – Κατοικήσεις». Πρόκειται για μία διοργάνωση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Επταπυργίου που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει τη σύγχρονη ιστορία του Επταπυργίου και τη λειτουργία του ως φυλακής μέσα από τις βιωμένες εμπειρίες πολιτικών κρατουμένων της περιόδου του Εμφυλίου και της Δικτατορίας, των εργαζομένων στο χώρο του Επταπυργίου, αλλά και των κατοίκων της γειτονιάς.

Στο Επταπύργιο το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ακορντεόν «Reedblocks», η οπτικοακουστική παράσταση – συναυλία «Ουρανογραφίες». Με τη βοήθεια τηλεσκοπίου και ζωντανή προβολή εικόνας από το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium On The Go, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους πλανήτες και το φεγγάρι ακούγοντας πρωτότυπη μουσική από το Suite Yedi Ensemble:

Άρτεμις Βαβάτσικα, ακορντεόν

Μαρία Δαύκα, ακορντεόν

James Wylie, σαξόφωνο

Dine Doneff, κοντραμπάσο/κιθάρα/κρουστά

Ώρα έναρξης: 20:30 και 22:30.

Διάρκεια: 45′.

Είσοδος: ελεύθερη.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων, απαραίτητη η προκράτηση (βλ. πλαίσιο).

Πληροφορίες:

στο [email protected] ή στο τηλέφωνο: 6979667365

Oι κρατήσεις ισχύουν έως 30 λεπτά πριν την έναρξη των παραστάσεων.

Kαθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας

Σε όλες τις εκδηλώσεις οι θεατές πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των 1,5 μέτρων κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων για κλειστούς χώρους. Στα μουσεία είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

