Ψηφιακός χάρτης αυξάνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά 100.000 χιλιόμετρα

Διεθνής ερευνητική ομάδα από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στη Δανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Βρετανία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Τσεχία και τη Γαλλία συγκρότησε ένα νέο ψηφιακό σύνολο δεδομένων και χάρτη υψηλής ανάλυσης με το οδικό δίκτυο σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γύρω στο έτος 150 μ.Χ. Τα ευρήματα της έρευνας αυξάνουν το γνωστό μήκος του δικτύου της Αυτοκρατορίας κατά περισσότερα από 100.0000 χιλιόμετρα.

Στο απόγειό της, τον δεύτερο αιώνα μ.Χ., η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περιλάμβανε πάνω από 55 εκατομμύρια ανθρώπους. Το πλήρες οδικό δίκτυό της ωστόσο παραμένει ατελώς χαρτογραφημένο.

Οι ερευνητές δημιούργησαν το σύνολο δεδομένων Itiner-e αξιοποιώντας αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα, σύγχρονους και αρχαίους χάρτες και δορυφορικές εικόνες. Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 299.171 χιλιόμετρα δρόμων, ενώ προηγούμενες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 188.555 χιλιόμετρα.

Το προτεινόμενο οδικό δίκτυο καλύπτει σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτή την αύξηση στην υψηλότερη κάλυψη που υπήρξε για τους δρόμους στην Ιβηρική Χερσόνησο, την Ελλάδα και τη βόρεια Αφρική και στην προσαρμογή παλαιότερα προτεινόμενων οδικών διαδρομών, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στη μορφολογία των εδαφών.

Από το οδικό δίκτυο, 103.478 χιλιόμετρα (34.6%) ταξινομούνται ως κύριες οδοί και 195.693 χιλιόμετρα (65.4%) ως δευτερεύοντες δρόμοι. Ωστόσο, οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι η ακριβής τοποθεσία είναι γνωστή με βεβαιότητα μόνο για το 2,7% των δρόμων, ενώ το 89,8% είναι λιγότερο ακριβές και το 7,4% υποθετικό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν κενά στην τρέχουσα γνώση του οδικού δικτύου, ωστόσο το Itiner-e είναι η πιο λεπτομερής και ολοκληρωμένη ανοιχτά προσβάσιμη ψηφιοποίηση των δρόμων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Data. Το Itiner-e είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://itiner-e.org/

