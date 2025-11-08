Πέφτει η αυλαία για το INCOGNITO του Nick Payne σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή – 5 τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Τ

Με πέντε τελευταίες παραστάσεις από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου πέφτει η αυλαία για το INCOGNITOτου NickPayne, μία από τις πιο τολμηρές και απαιτητικές δουλειές της σκηνοθέτριας Γλυκερίας Καλαϊτζή. Το έργο του βραβευμένου Βρετανού θεατρικού συγγραφέα συνιστά μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία που παίζει με το μυαλό του θεατή, αποκαλύπτοντάς του, ταυτόχρονα, τους πολύπλοκους μηχανισμούς της μνήμης.

Μέσα από το πρίσμα τριών φαινομενικά ασύνδετων ιστοριών – ενός παθολόγου που κλέβει τον εγκέφαλο του Αϊνστάιν ελπίζοντας να αποκαλύψει τα μυστικά της ιδιοφυΐας του, ενός άνδρα που υποβάλλεται σε μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο που αλλάζει τη ζωή του και την ιστορία της νευροεπιστήμης και μιας κλινικής νευροψυχολόγου που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα συναισθηματικά της προβλήματα όταν ο γάμος της καταρρέει – ο Payneυφαίνει με αφηγηματική δεξιοτεχνία μια ιστορία για το πώς η μνήμη διαμορφώνει την ταυτότητά μας. Είναι,όμως, οι αναμνήσεις που μας διαμορφώνουν ή μήπως είμαστε κάτιπερισσότερο από όσα μπορούμε να θυμηθούμε;

Με τέσσερις ηθοποιούς επί σκηνής, που ερμηνεύουν τους είκοσι χαρακτήρες του έργου, καταιγιστικό ρυθμό και πνευματώδεις διαλόγους, το INCOGNITOσυνδυάζει μυθοπλασία και πραγματικά γεγονότα σε μια πολυπρισματική αφήγηση, όπου με περίσσια ευαισθησία και πολύ χιούμορ, επιχειρεί μέσα από τους ήρωες, τις σχέσεις, τις αγωνίες και τις φιλοδοξίες τους, να μιλήσει για τα μυστήρια και τα παιχνίδια του μυαλού.

Αν σας συναρπάζει ο λαβύρινθος του ανθρώπινου νου, αν σας προβληματίζει πώς αποθηκεύουμε τον υπερβολικό αριθμό πληροφοριών που λαμβάνουμε σήμερα, αν καμιά φορά αναρωτιέστε γιατί χρειαζόμαστε τη μνήμη όταν έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το INCOGNITOθα σας δώσει τροφή για να σκεφτείτε τα αινίγματα της δικής σας ζωής.

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Η Γλυκερία Καλαϊτζή που πήρε και το ρίσκο της επιλογής του έργου, μας παρέδωσε μια θεατρικά ρέουσα μετάφραση, προσεκτικά σκηνοθετημένη. Χωρίς εντυπωσιασμούς και περιττές κινήσεις και φλυαρίες, βρήκε επιτελεστικούς αρμούς, ευεργετικές λύσεις στις τοπικότητες και χρονικότητες των δρωμένων και στις αστραπιαίες μεταμορφώσεις των δραματικών προσώπων και μας παρέδωσε ένα σκηνικό γεγονός επικίνδυνων ισορροπιών που αξίζει να δει κανείς. Μια ξεχωριστή δουλειά. Από τις πιο απαιτητικές που έχει κάνει.» [Σάββας Πατσαλίδης, Parallaxi]

«Η μεταφράστρια και σκηνοθέτρια Γλυκερία Καλαϊτζή δεν είδε ούτε στο ελάχιστο το κείμενο σαν μια βαρετή διάλεξη […] αλλά εμβάθυνε σε μια συναρπαστική, ανθρώπινη πορεία με περιοριστικούς χαρακτήρες, με τους οποίους οι προσηλωμένοι στα τεκταινόμενα επί σκηνής νιώθουμε μια προφανή ταύτιση.» [Παύλος Λεμοντζής, fractalart.gr]

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: NickPayne

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γλυκερία Καλαϊτζή

Σκηνικά: Ευαγγελία Κιρκινέ

Κοστούμια: Μαρία Καραδελόγλου

Κίνηση: Ιωάννα Μήτσικα

Πρωτότυπη μουσική: Κωστής Παλαιογιάννης

Φωτισμοί: Αρμάντο Μέμα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκη Στεφανίδου

Βοηθός Σκηνογράφου: Αρμάντο Μέμα

Κατασκευή σκηνικού: Κώστας Πασχαλίδης

Φωτογραφίες: Λευτέρης Τσινάρης

Trailer: Παναγιώτης Κουντουράς

Γραφιστικός σχεδιασμός – animation: Παναγιώτης Γιωργάκας, Threehop

Υπεύθυνη προβολής: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Θέατρο Τ

Παίζουν:

Σοφία Βούλγαρη

Εμμανουήλ Δραμηλαράκης

Άννα Μαρία Μπογιατζόγλου

Γρηγόρης Φρέσκος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Θέατρο Τ, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη (πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ)

Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 8/11 στις 20:30, Κυριακή 9/11 στις 19:00, Τρίτη 11/11 στις 21:30, Σάββατο 15/11 στις 20:30 και Κυριακή 16/11 στις 19:00

Διάρκεια παράστασης: 110 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 17€ Κανονικό | 14€ Μειωμένο (ΑμεΑ, φοιτητών, ανέργων, άνω των 65) | 12€ Γενική Είσοδος κάθε Τρίτη

Προσφορά από 6 έως 16/11: Εισιτήρια με 12€ από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 12 το μεσημέρι

Προπώληση εισιτηρίων:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/incognito-theatro-t-nick-payne/

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 2310 854 333

Parking: Ιδιωτικός χώρος parking ακριβώς δίπλα από το Θέατρο Τ. Τιμές: 3€ η πρώτη ώρα | +1€ για κάθε επόμενη ώρα