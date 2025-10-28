MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παιδική μουσικοθεατρική παράσταση “Smile Music Festival”από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Μια πολύχρωμη, χαρούμενη γιορτή για μικρούς και μεγάλους φέρνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με την παιδική μουσικοχορευτική παράσταση “Smile Music Festival”, που υπόσχεται να γεμίσει μουσική, χορό και χαμόγελα τις φθινοπωρινές μας μέρες.

Το “Smile Music Festival” είναι μια ξεχωριστή θεατρική παραγωγή με τραγούδι, χορό και αγαπημένους ήρωες, που ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από μια φαντασμαγορική μουσική περιπέτεια. Η παράσταση έχει διάρκεια 90 λεπτών και ταξιδεύει τα παιδιά σε έναν κόσμο χαράς, αισιοδοξίας και δημιουργίας, μέσα από γνωστά ελληνικά και ξένα τραγούδια και ευφάνταστους θεατρικούς διαλόγους.

Διοργανώνεται από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη» του δημαρχείου Πανοράματος και την δεύτερη την αμέσως επόμενη μέρα, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στην Κοινοτική Αίθουσα Ασβεστοχωρίου.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειές τους μια ευκαιρία επαφής με τη μουσική και το θέατρο, αλλά και μίας συλλογικής εμπειρίας που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα.

«Με το Smile Music Festival ανοίγουμε ξανά τις αίθουσες του Δήμου μας στη χαρά και στην παιδική ψυχαγωγία, φέρνοντας κοντά τις οικογένειες μέσα από τη μουσική, το τραγούδι και το θέατρο», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

