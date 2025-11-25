MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Opera Γένους Θηλυκού”: Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού σήμερα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με τίτλο «Opera Γένους Θηλυκού», διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, με τις Sophia Sage (Σοφία Χατζηρήγα, σοπράνο), Ουρανία Αντωνοπούλου (σοπράνο) και Βαλέρια Χαριτίδου (πιάνο).

Η εκδήλωση που διεξάγεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, θα αρχίσει στις 20:00, στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3).

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://thessaloniki.gr/?p=1280439

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκη

