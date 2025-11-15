MENOY

“Μία Μουσική Βραδιά στης Πριγκίπισσας Άννας Αμαλίας” απόψε στο Φεστιβάλ Μπαρόκ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται σήμερα με μία συναυλία με τίτλο: “Μία Μουσική Βραδιά στης Πριγκίπισσας Άννας Αμαλίας”.

Ο Christophe Coin, ένας από τους σημαντικότερους μπαρόκ τσελίστες και γκαμπίστες της εποχής μας παγκοσμίως, μαζί με τον εξαιρετικό Ιταλό τσεμπαλίστα και φορτεπιανίσταPaoloZanzu, παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στην βερολινέζικη σχολή της βιόλας ντα γκάμπα και στο τελευταίο ρεπερτόριο που γράφτηκε για το όργανο αυτό, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, με έργα των Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Gottlieb Graun, Johann Christian Bach, Carl Friedrich Abel, Wilhelm Friedemann Bach, Christoph Schaffrath. Μια μουσική βραδιά που θα μπορούσε να είχε γίνει στο σαλόνι της πριγκίπισσας Άννας Αμαλίας της Πρωσίας, αδελφής του Φρειδερίκου του Μέγα, συνθέτριας, πιανίστριας και προστάτιδας των τεχνών. 

Christopher Coin Βιόλανταγκάμπα

Paolo Zanzu Φορτεπιάνο

Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ Δήμος Γκουνταρούλης

Σχεδιασμός φωτισμού & προβολές Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 15€, 10€ (μειωμένο)
Ενιαίο εισιτήριο φεστιβάλ: 45€, 30€ (μειωμένο)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ:https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3480

