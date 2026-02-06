Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού, τα διαδοχικά sold out και την έντονη δημόσια συζήτηση που άνοιξε, η παράσταση Vaginahood ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται σε έναν ανορθόδοξο, μη θεατρικό χώρο: το Ξενοδοχείο ΟΝΟΜΑ, στις 6, 7 και 8 Φεβρουαρίου, με ξεχωριστούς guest καλεσμένους.

Μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία, όπου το ξενοδοχείο —από χώρο περάσματος και προσωρινής συνάντησης— μεταμορφώνεται για τρεις παραστάσεις σε έναν τόπο που φιλοξενεί ιστορίες σωμάτων, επιθυμιών και εμπειριών.

Λίγα λόγια για το Vaginahood

Το Vaginahood είναι ένα θρυλικό μπαρ στην Εθνική Οδό. Ο μύθος λέει πως κάποτε μια γυναίκα το έσκασε τη μέρα του γάμου της, πέταξε την ανθοδέσμη της στα ράσα του παπά, άφησε το τούλι της να στροβιλίζεται στον αέρα, περπάτησε πολλές ώρες κρατώντας τις γόβες της στο χέρι κι αποφάσισε να φτιάξει ένα μαγαζί σε ένα ξεχασμένο βαγόνι τρένου, όπου θα χορεύει και θα γελάει με τις φίλες της. Ένα μαγαζί που χωράει τις ιστορίες όλων των ανθρώπων, χωρίς ταμπέλες και «πρέπει».

Μια παράσταση για τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για την ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία. Μια παράσταση όπου η συγκίνηση εναλλάσσεται με το χιούμορ, η ένταση με την απλότητα και η εξομολόγηση με τη γιορτή. Πέντε γυναίκες ενδύονται τους ρόλους που μας κληροδότησε η πατριαρχία, καθώς κι εκείνες τις στιγμές που τους αρνηθήκαμε, «βουτώντας» σε σώματα που έχουν πληγωθεί αλλά διεκδικούν χαρά και ελευθερία.

Μια παράσταση γι’ αυτά που λέμε οι γυναίκες μεταξύ μας αλλά τελικά θέλουμε να ακούσει όλος ο κόσμος.

Συντελεστές

Ιδέα: Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Βάλια Τσιριγώτη, Μαρία Λούκα

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Τσιριγώτη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Πηvελόπη Αναστασοπούλου

Μουσική επιμέλεια / Πρωτότυπη σύνθεση: Ευσταθία

Κινησιολογία / Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφία / Video: Διονύσης Κούτσης

Video art : Παντελής Μάκκας

Hair stylist: Θεόδωρος Μπουρνέλης

Make-up: Γεωργία Φίλιππα

Γραφιστική επιμέλεια: Βασιλική Μπαλαμούτσου

Social media: Social Wave Ath

Παραγωγή – Εκτέλεση παραγωγής: ZEDOR O.E.

Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Σόφη Ζαννίνου, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού

Στο πιάνο ζωντανά: Χάρης Μπότσης

Η εικαστικός Γεωργία Λαλέ έχει επιμεληθεί το βίντεο- αφιέρωμα στα θύματα γυναικοκτονίας

Χορηγός:

Sexopolis

Eva Intima

Με την υποστήριξη:

twenty2twins.designstudio

Libelloula

Thessdenthess.gr

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις:

6, 7 & 8 Φεβρουαρίου 2026

Παρασκευή – Σάββατο 21.15 (ώρα προσέλευσης 20.30)

Κυριακή στις 20.00 (ώρα προσέλευσης 19.00)

Μετά τις παραστάσεις ακολουθούν μουσικά live με guest καλεσμένους, drag show & stand up.

Παρασκευή 6/2/26 Ευσταθία

Σάββατο 7/2/26 Show με τις Rainbow Mermaids

Κυριακή 8/2/26 Εύη Σιαμαντά

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια

Ζώνη Vip 38 ευρώ

Ζώνη Α 28 ευρώ

Ζώνη Β 22 ευρώ

Ελάχιστη κατανάλωση 12 ευρώ

Χώρος: Ξενοδοχείο ΟΝΟΜΑ | Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων