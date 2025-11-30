MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μουσική παράσταση Στο Χριστό στο Κάστρο σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Η μουσική παράσταση  Στο Χριστό στο Κάστρο βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μετά τη θερμή του υποδοχή και τη μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας στη Βοστώνη, η παράσταση παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Η Βασιλική Νευροκοπλή διασκεύασε μια συνεπτυγμένη μορφή του διηγήματος σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο με ομοιοκαταληξία, αποδίδοντας με πιστότητα το ύφος και τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη.

Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης συνέθεσε πρωτότυπη μουσική και μελοποίησε τους στοίχους, αξιοποιώντας τα ηχοχρώματα και τις μελωδίες της βυζαντινής οκταηχίας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, που μας ταξιδεύει στη Σκιάθο του 18ου αιώνα και αναδεικνύει με ευαισθησία την πίστη, την απλότητα και την αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων, ενώ αποτυπώνει με γλαφυρότητα το ελληνικό ήθος και το ορθόδοξο πνεύμα της εορτής των Χριστουγέννων.

Διασκευή κειμένου Βασιλική Νευροκοπλή

Μουσική Κυριάκος Καλαϊτζίδης

Εν Χορδαίς:

Κυριάκος Πετράς Βιολί

Κυριάκος Καλαϊτζίδης Ούτι, φωνή

Νίκος Ανδρίκος Φωνή

Σπύρος Αντωνόπουλος Φωνή

Ιάκωβος Μωησιάδης Φωνή

Θανάσης Κουλεντιανός Κανονάκι

Πέτρος Παπαγεωργίου Τουμπελέκι, ντέφι, μπεντίρ

Θανάσης Τσίτσαρης Βιολοντσέλο

Σχεδιασμός ήχου Λεωνίδας Παλάσκας

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3495

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Βουλή των Ελλήνων τίμησαν 250 εθελοντές αιμοδότες

ΖΩΔΙΑ 11 ώρες πριν

Τα ζώδια που αγγίζουν ένα σημαντικό ορόσημο πριν τελειώσει το 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση για το δυστύχημα στα Τέμπη σήμερα στο κέντρο της πόλης

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Ελένη Καρακάση: Η εξομολόγηση της ηθοποιού – “Με τον σύζυγό μου είμαστε σε διαδικασία υιοθεσίας”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Δύσκολη νύχτα στο Κίεβο: Μπαράζ επιθέσεων από τη Ρωσία με drones και πυραύλους

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Νίκη Λάμη: Με αγχώνει όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή