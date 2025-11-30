Η μουσική παράσταση Στο Χριστό στο Κάστρο σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η μουσική παράσταση Στο Χριστό στο Κάστρο βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μετά τη θερμή του υποδοχή και τη μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας στη Βοστώνη, η παράσταση παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Η Βασιλική Νευροκοπλή διασκεύασε μια συνεπτυγμένη μορφή του διηγήματος σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο με ομοιοκαταληξία, αποδίδοντας με πιστότητα το ύφος και τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη.

Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης συνέθεσε πρωτότυπη μουσική και μελοποίησε τους στοίχους, αξιοποιώντας τα ηχοχρώματα και τις μελωδίες της βυζαντινής οκταηχίας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, που μας ταξιδεύει στη Σκιάθο του 18ου αιώνα και αναδεικνύει με ευαισθησία την πίστη, την απλότητα και την αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων, ενώ αποτυπώνει με γλαφυρότητα το ελληνικό ήθος και το ορθόδοξο πνεύμα της εορτής των Χριστουγέννων.

Διασκευή κειμένου Βασιλική Νευροκοπλή

Μουσική Κυριάκος Καλαϊτζίδης

Εν Χορδαίς:

Κυριάκος Πετράς Βιολί

Κυριάκος Καλαϊτζίδης Ούτι, φωνή

Νίκος Ανδρίκος Φωνή

Σπύρος Αντωνόπουλος Φωνή

Ιάκωβος Μωησιάδης Φωνή

Θανάσης Κουλεντιανός Κανονάκι

Πέτρος Παπαγεωργίου Τουμπελέκι, ντέφι, μπεντίρ

Θανάσης Τσίτσαρης Βιολοντσέλο

Σχεδιασμός ήχου Λεωνίδας Παλάσκας

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3495