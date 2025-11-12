MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα για τα 12 χρόνια από τον θάνατό της Αντιγόνης Βαλάκου

THESTIVAL TEAM

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, από τον θάνατο της Αντιγόνης Βαλάκου και η Φίνος Φιλμ την τίμησε με μια ανάρτηση στα social media.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram αναρτήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές της αείμνηστης ηθοποιού από τις ταινίες «Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας», «Γκόλφω» και «Το Αμαξάκι». Στη δημοσίευση γίνεται λόγος για μια καλλιτέχνιδα που κατάφερε μέσα από τις ερμηνείες της να μεταμορφώσει τους ρόλους που υποδύθηκε σε μια ζωντανή ψυχή, ενώ υπογραμμίζεται η διακριτική δύναμη της υποκριτικής της.

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση: «Η Αντιγόνη Βαλάκου υπήρξε μια από τις πιο ευγενικές και φωτεινές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη διακριτική δύναμη της υποκριτικής της, μπόρεσε να μεταμορφώνει κάθε ρόλο σε κάτι περισσότερο από έναν χαρακτήρα, σε μια ζωντανή ψυχή που κουβαλούσε ελπίδες, καημούς και όνειρα. Και μέσα από αυτούς τους ρόλους, έμεινε για πάντα να μας θυμίζει ότι η τέχνη δεν είναι μόνο θέαμα, αλλά κυρίως μνήμη και συναίσθημα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2013 και τη θυμόμαστε μέσα από στιγμές της στις ταινίες ”Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας”, ”Γκόλφω” και ”Το Αμαξάκι”.

Αντιγόνη Βαλάκου

