Διονύσης Σαββόπουλος: Ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί για την απώλεια του “Νιόνιου”

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά σήμερα έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τραγουδοποιό και άνθρωπο. Τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο ο οποίος έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων σε ηλικία 81 ετών.

«Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου.

Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή» έγραψε στην σελίδα της στο Facebook η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Για τον θάνατό του μίλησε στην ιστοσελίδα newvbomb.gr o Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Οι δύο τους μοιράστηκαν με επιτυχία την σκηνή σε μία συνεργασία που έγραψε ιστορία.

«Με τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου χάθηκε ένα από τα τελευταία δάχτυλα του χεριού του πολιτισμού μας. Το έργο του όμως παραμένει ζωντανό και θα αντέξει στους αιώνες» ανέφερε συγκινημένος ο σπουδαίος ερμηνευτής.

Για την συνεργασία του με τον Διονύση Σαββόπουλο ανέφερε: «Ήταν τόσο παρατηρητικός και διορατικός απέναντι σε όσα συνέβαιναν λες και ήξερε τι θα γινόταν κάθε βράδυ. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που συνεργαστήκαμε στη σκηνή».

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θυμήθηκε το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει στον πρώτο προσωπικό του δίσκο και ήταν αφιερωμένο στον σπουδαίο τραγουδοποιό που πέθανε σήμερα: «Στον πρώτο μου δίσκο ερμήνευσα σε στίχους του Πάνου Φαλάρα και μουσική του Αντώνη Βαρδή το τραγούδι «Στον Διονύση» και όπως λένε οι στίχοι στο ρεφρέν “Και ο Διονύσης με τα λόγια τα δικά του μερακλωμένος με καινούριες μουσικές, από το δίσκο θα σου βγάζει την καρδιά του και θα ταΐζει πολιτείες νηστικές”.

Ήταν ποιητής και σχολιαστής της ζωής, εκείνος που γνώριζε να μετατρέπει κάθε νότα σε αφήγηση, κάθε στίχο σε καθρέφτισμα της κοινωνίας και της ψυχής.

Η απώλειά του είναι μεγάλη, αλλά οι ιστορίες που μας άφησε, η αίσθηση της διορατικότητάς του και η αγάπη για τη μουσική, τον κρατούν ζωντανό στην ιστορία ως ένα φωτεινό παράδειγμα καλλιτεχνικής αλήθειας και ανθρωπιάς».

Νικολακοπούλου για Σαββόπουλο: «Ήταν ότι πιο απροσποίητο ήρθε στο ελληνικό τραγούδι»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος για τη σπουδαία στιχουργό, Λίνα Νικολακοπούλου ήταν για το ελληνικό τραγούδι «ότι πιο καινούριο, ότι πιο απροσποίητο ήρθε με μία γραφή ολότελα δική του, με στίχους που μας βγάλανε από τις συμβάσεις».

Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι ο μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή, η κα Νικολακοπούλου μιλώντας στο Action24 δήλωσε πως τα τραγούδια που άφησε πίσω του είναι τραγούδια «ακριβά», «φτιαγμένα με την προσοχή ενός χρυσοχόου.

Μερικά από αυτά, αποτέλεσαν σύμφωνα με την καταξιωμένη στιχουργό, «παντιέρα μεγάλη για το φοιτητικό κίνημα».

«Είχε την ιδιαίτερη λοξή ματιά, που είναι απαραίτητη για να σπάνε τα στερεότυπα. Μας άνοιγε συνεχώς τα μάτια» αναφέρει η κα Νικολακοπούλου.

Παράλληλα, μιλώντας για τον χαρακτήρα του, δήλωσε πως «ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος και προσεκτικός ακροατής. Είχε ένα αριστοκρατικό φέρεσθαι αλλά και μία χάρη σχεδόν Αριστοφανική.

«Έπρεπε να κερδίσεις την εκτίμησή του» σημείωσε μεταξύ άλλων η ίδια.

“”Κι’ όπως πλησιάζει η επέτειος του ΟΧΙ, λέω ο Έλληνας γούστο που τοχει…” Θα ξαναβρεθούμε σε άλλες συχνότητες Διονύση μας αγαπημένε φίλε. Όχι κλάψες για τον μέγιστο”, σημείωσε ο στιχουργός Άρης Δαβαράκης.

Αλλά και οργανισμοί, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας “υποκλίθηκε στον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο”, αναρτώντας μεταξύ άλλων τα εξής: “Με αναμενόμενη θλίψη αλλά και άπειρο θαυμασμό, και μαζί ευγνωμοσύνη για τα όσα σπουδαία μας προσέφερε, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας υποκλίνεται στο μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους διαχρονικούς μουσικούς του ήρωες, ο οποίος μας αποχαιρέτησε απόψε οριστικά, σε ηλικία 81 ετών. Και θυμόμαστε την πραγματικά συγκινητική βραδιά που ζήσαμε μαζί του, τον Μάιο που μας πέρασε, όταν ο μέγιστος Έλληνας τραγουδοποιός παρέστη στη μνημειώδη πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ Σαββόπουλος», που για 50 χρόνια εθεωρείτο χαμένο, παρακολούθησε την ταινία και κατόπιν μίλησε στο κοινό. Ήταν μια προβολή για την οποία οι Νύχτες Πρεμιέρας, και το Athens Open Air Film Festival, θα νιώθουν πάντοτε περηφάνια. Από εκείνη τη βραδιά μας έμειναν πια μόνο οι φωτογραφίες και ο γλυκός απόηχός της. Από τον ίδιο τον Σαββόπουλο μας μένουν πολλά περισσότερα, κυρίως μια εκπληκτική δισκογραφική κληρονομιά την οποία κανένας τραγουδοποιός σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορέσει ποτέ να επαναλάβει. Ο Νιόνιος μας την ετοίμασε, μας την παρέδωσε και τώρα πήρε το καπελάκι του και ήσυχα αναχώρησε”.