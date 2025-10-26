60α Δημήτρια: Χορευτική τελετουργία από τον Ανζελέν Πρελζοκάζ απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Επτά χορευτές και ο διάσημος χορογράφος Angelin Preljocaj, με βάση την Aixen-Provence, ανατρέχουν σε εμβληματικές δουλειές της ομάδας τους, παλαιότερες και νεότερες, μεταφέροντας στη Θεσσαλονίκη και το Μέγαρο Μουσικής στιγμές χορού που δονούν και σκηνές που συγκλονίζουν. Menattheirbath (2025), SwanLake (2020), Mythologies (2022), Requiem(s) (2024) καιWomenattheirbath (2025), είναι οι δυναμικές δημιουργίες που θα παρουσιαστούν κι έχουν στο κέντρο τους έναν απαιτητικό, ενσώματο και βαθιά ανθρώπινο χορό.

Menattheirbath (2025)

Το 1988, ο Angelin Preljocaj δημιούργησε μια χορογραφία βασισμένη στον πίνακα του GustaveCaillebotte, για την ταινία LesRaboteurs («Planers»). Το φιλμ προοριζόταν για το διάσημο Μουσείο Orsay του Παρισιού. Το 2025, το μουσείο ανέθεσε εκ νέου στον Preljocaj ένα νέο έργο, το οποίο να απηχεί το πνεύμα της αναδρομικής έκθεσης που ετοίμαζε για τον Caillebotte, με τίτλο Paitingmen. Τη φορά αυτή ο καλλιτέχνης επέλεξε τον πίνακα Manathisbath, εστιάζοντας στο δέρμα, τη γύμνια, την οικειότητα και τον αισθησιασμό, σε μια δυναμική δημιουργία, με έναν απαιτητικό, ενσώματο και βαθιά ανθρώπινο χορό στο κέντρο της.

SwanLake (2020)

Ο Angelin Preljocaj παρουσιάζει ένα από τα πιο μνημειακά έργα του παγκόσμιο μπαλέτου με μια νεωτερική προσέγγιση, αναμειγνύοντας το μουσικό αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι με ηλεκτρικές ενορχηστρώσεις. Μέσω του μύθου της πριγκίπισσας-χελώνας η ιστορία μεταφέρεται στη σημερινή κοινωνία και ειδικότερα στην καρδιά του περιβαλλοντικού ζητήματος, το οποίο οντολογικά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη ζωή μας στον πλανήτη Γη.

Mythologies (2022)

Ο Angelin Preljocaj φέρνει αντιμέτωπες τις σύγχρονες τελετουργίες μας με τους ιδρυτικούς μύθους που διαμορφώνουν τη συλλογική μας φαντασία. Σε ορχηστρική μουσική του Thomas Bangalter, του πρώην μέλους του εμβληματικού συγκροτήματος των DaftPunk, μέσω των αλληγοριών για τον Δία, τον Μινώταυρο και τις Αμαζόνες, τίθενται ερωτήματα για την προαιώνια ιστορία της ανθρωπότητας και αντανακλώνται ανησυχίες για τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα.

​Requiem(s) (2024)

Σε μια από τις πλέον πρόσφατες δημιουργίες του, ο Angelin Preljocaj ξεγυμνώνεται και αποκαλύπτει ένα μωσαϊκό από συναισθήματα που σχετίζονται με την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Με μια ολοζώντανη χειρονομία γεμάτη με ευαισθησία και ζωντάνια, η ανθρωπιά αναδύεται υπό τη μορφή μιας εντυπωσιακής τελετουργίας της μνήμης, που μετατρέπει το ρέκβιεμ σε γιορτή της ζωής.

Womenattheirbath (2025)

​Ένα ρεαλιστικό χορογραφικό δίπτυχο που στη σκηνή λειτουργεί σαν καθρέφτης φύλου.

