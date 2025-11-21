MENOY

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καυγάς on air με τον Ουγγαρέζο για την παραίτηση Καραναστάση – “Δεν παραιτήθηκε και ο Αβραάμ Λίνκολν…”, δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, έκανε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδράσει έντονα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δεν παραιτήθηκε και ο Αβραάμ Λίνκολν για να γίνεται τόσος ντόρος». Αυτό ενόχλησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σήκωσε τους τόνους. «Γιατί να λες ψέματα; Γιατί να λες “σιγά τον εθνάρχη που χάσαμε”;» του είπε μπροστά στις κάμερες, με την Φαίη Σκορδά να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους.

Η πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερία» ανέφερε πως δεν υπάρχει κάτι κρυφό πίσω από την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση. Για ακόμα μια φορά μάλιστα τον αποθέωσε για την προσφορά του στο κόμμα και τη στήριξη που της παρείχε.

«Δεν υπάρχει καμία πολιτική διαφωνία, είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που λέει ο Διαμαντής, μέσα από τη δήλωσή του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο» συμπλήρωσε η πολιτικός.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Διαμαντής Καραναστάσης έγραφε σε νέα του ανάρτηση, για μια κοινωνία «βουτηγμένη στο ψέμα και στην τοξικότητα», για κάποιους που «δεν βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη» και για τα όσα του λένε ορισμένοι στο δρόμο.

