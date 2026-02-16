Υπουργείο Πολιτισμού: Προχωρά σε νόμιμες ενέργειες για να αποκτήσει τα αρχεία με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή
THESTIVAL TEAM
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Βουλής , Νικήτας Κακλαμάνης και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το θέμα των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.
Όπως έγινε γνωστό, η κυρία Μενδώνη επισήμανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόκτηση του ιστορικού φωτογραφικού αρχείου το οποίο και θα παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.
Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε την υπουργό Πολιτισμού ότι η Βουλή θα συνδράμει με κάθε τρόπο και μέσο στις προσπάθειες του υπουργείου τόσο για τον έλεγχο της γνησιότητας των ιστορικών φωτογραφιών όσο και για την απόκτησή τους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ακύλας: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη σαρωτική νίκη στον Εθνικό Τελικό της Eurovision
- Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι 8 από τους 12 για τις 63 κλοπές και τις διαρρήξεις με λεία άνω των 400.000 ευρώ
- Ριφιφί σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν τιμαλφή και κοσμήματα