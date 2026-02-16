MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Πολιτισμού: Προχωρά σε νόμιμες ενέργειες για να αποκτήσει τα αρχεία με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή

|
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Βουλής , Νικήτας Κακλαμάνης και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το θέμα των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως έγινε γνωστό, η κυρία Μενδώνη επισήμανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόκτηση του ιστορικού φωτογραφικού αρχείου το οποίο και θα παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε την υπουργό Πολιτισμού ότι η Βουλή θα συνδράμει με κάθε τρόπο και μέσο στις προσπάθειες του υπουργείου τόσο για τον έλεγχο της γνησιότητας των ιστορικών φωτογραφιών όσο και για την απόκτησή τους.

