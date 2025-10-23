MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη: Αναθέτουμε τη καθαριότητα του Μνημείου σε τρίτο μετά την άρνηση του Χάρη Δούκα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναζωπυρώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Δήμο Αθηναίων σχετικά με την ευθύνη για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μετά τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, σύμφωνα με τις οποίες «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», το Υπουργείο Άμυνας απάντησε με αυστηρό τόνο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την «υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής» και ότι θα αναθέσει την καθαριότητα του Μνημείου σε τρίτο φορέα, εφόσον χρειαστεί.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο, η αρμοδιότητα της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα στον Δήμο Αθηναίων. Όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Αναλυτικά η θέση του υπουργείου:

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί. Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας.

