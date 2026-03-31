Βουλή: Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τη δημόσια διοίκηση – Τη Πέμπτη η ψήφισή του στην ολομέλεια

Με βελτιωτικές νομοτεχνικές αλλαγές και ταυτόχρονα την διαβεβαίωση ότι θα υπάρξουνε και περαιτέρω βελτιώσεις μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 2 Απριλίου, κατά την συζήτηση και ψήφιση του από την ολομέλεια, ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας, Κωστή Χατζηδάκη, «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.ΛΥ, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν για την ολομέλεια, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Στο επίκεντρο του προβληματισμού, των ενστάσεων και των επιφυλάξεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βρέθηκαν κυρίως οι διατάξεις που αφορούν:

Η αντικατάσταση – με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη – σειρά δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο.

Η σύμπραξη της διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Η ευθύνη του συμβολαιογράφου να συλλέγει τα δικαιολογητικά ακινήτου από τις δημόσιες υπηρεσίες, να αναρτά την αίτηση, να εισπράττει και να αποδίδει τον φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης κατηγόρησε την Αντιπολίτευση, ότι πέρα από τον καταγγελτικό της λόγο, δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση, δηλώνοντας ότι ίδιος είναι ανοιχτός να εξετάσει και να υιοθετήσει βελτιωτικές αλλαγές, οι οποίες είναι στο πνεύμα του νομοσχεδίου για μία δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς τον πολίτη.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφωνούν με δύο τρεις διατάξεις και θα υπερψηφίσουν τα περισσότερα άρθρα, επιμένουν να διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους κατακεραυνώνοντας το σύνολο του νομοσχεδίου». Οι βελτιωτικές αλλαγές τις οποίες κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης προβλέπουν μεταξύ άλλων: