Βορίδης: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας

Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας έστειλε, ο πρώην υπουργός του κυβερνώντος κόμματος και βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μάκης Βορίδης κατά τη διάρκεια συνάντησης με κατοίκους του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη με τον κ. Βορίδη να δηλώνει μέσω των σόσιαλ μίντια ότι «η στήριξή σας μου δίνει δύναμη να συνεχίσω με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και αποφασιστικότητα», ενώ έκανε λόγο για «δυναμική και εντυπωσιακή» παρουσία τους.

Μπορεί οι εκλογές να αργούν αλλά στη συγκεκριμένη συνάντηση έδωσαν το παρών εκατοντάδες πολίτες που ήθελαν να ακούσουν τον πρώην υπουργό, ενώ πολλοί εξ΄αυτών έσπευσαν μετά το τέλος της ομιλίας του να τον χαιρετήσουν. Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος των τρία «Β» Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος μίλησε με ιδιαιτέρως θερμά λόγια για τον κ. Βορίδη ενώ στάθηκε και στη διαχρονική σχέση που διατηρεί με τον πρώην υπουργό. Παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στα υψηλά ποσοστά που κατέγραψε η ΝΔ στα τρία «Β» στις εκλογές του 2023.

Κατά την ομιλία του ο Μάκης Βορίδης μίλησε για την ανάγκη διαρκούς αυτοκριτικής και επαφής με την κοινωνία, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η ενεργή συμμετοχή στα κοινά προϋποθέτει γνώση και διαχρονική παρουσία, αποδοκιμάζοντας φαινόμενα ευκαιριακής ενασχόλησης με την πολιτική. Μάλιστα έκανε αναφορά και στον ευρωβουλευτή της ΝΔ Φρέντη Μπελέρη, επισημαίνοντας την πορεία αγώνων που έχει κάνει, ενώ μίλησε και για προσωπικές θυσίες του ευρωβουλευτή και στάθηκε στη σημασία της εκπροσώπησης των εθνικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τη ομιλία του δεν έλειψαν και οι αναφορές στην οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση του τελευταίο διαστήματος. Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη η αντιπαράθεση δεν ακολουθεί «στρογγυλεμένες» θέσεις, αλλά επιλέγει ξεκάθαρες τοποθετήσεις, ακόμη και όταν αυτές έχουν πολιτικό κόστος. Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι στάση που κράτησε προσωπικά χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και νομική τεκμηρίωση και επεσήμανε ότι μετά από πολύμηνη διαδικασία ελέγχου δεν προέκυψε κανένα επιλήψιμο στοιχείο εις βάρος του. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους πολίτες για τη στήριξη που, όπως είπε, αποτέλεσε βασικό στήριγμα σε δύσκολες στιγμές.

Πέραν των άλλων αναφέρθηκε στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης, στη μείωση φόρων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, στη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάγκη ελεγχόμενης μεταναστευτικής πολιτικής. Επίσης στάθηκε στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας, ως προϋπόθεση για την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων και προσήλωση σε έναν λόγο τοξικό και καταγγελτικό.

Πολίτες σε συστράτευση

Καταλήγοντας μίλησε για μια «ιδεολογική μετατόπιση» που, όπως υποστήριξε, έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, με τους πολίτες να εκφράζουν πλέον πιο ανοιχτά τις πολιτικές τους θέσεις. Υπογράμμισε ότι η επόμενη περίοδος θα είναι απαιτητική, με έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καλώντας τους πολίτες σε συστράτευση.

«Θα είναι ένας σκληρός χρόνος, αλλά θα δώσουμε τη μάχη και θα την κερδίσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει την πρωτιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει στην πρωθυπουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Βορίδης μέσω των σόσιαλ μίντια ευχαρίστησε τους πολίτες που έδωσαν το παρών για τη «δυναμική και εντυπωσιακή» όπως είπε παρουσία τους.