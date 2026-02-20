MENOY

Τζήμερος για τους “200” της Καισαριανής: Είναι ήρωες; Βεβαίως, της Σοβιετικής Ένωσης

Λίγες ημέρες μετά την αναταραχή που προκάλεσε η υπόθεση του φωτογραφικού υλικού από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, ο πρώην πολιτευτής, Θάνος Τζήμερος, προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Γερμανοί τους συνέλαβαν και τους εκτέλεσαν. Είναι ήρωες; Βεβαίως, της Σοβιετικής Ένωσης. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει γιατί είναι ήρωες της Ελλάδας;», γράφει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του για τους 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θάνου Τζήμερου

«Ανήκαν σε ένα κόμμα το οποίο:

Είχε σκοπό να καταλάβει την εξουσία στην Ελλάδα με τα όπλα και να επιβάλει σοβιετικό καθεστώς, κάτι το οποίο προσπάθησε να κάνει μετά την ήττα των ναζί, προκαλώντας τη μεγαλύτερη αιματοχυσία και τις περισσότερες καταστροφές στην ιστορία της χώρας μας.

Θεωρούσε πατρίδα του τη Σοβιετική Ένωση, και όχι την Ελλάδα, γι’ αυτό έπαιρνε οδηγίες από την ΕΣΣΔ υποστηρίζοντας τον Χίτλερ όσο ίσχυε το σύμφωνο φιλίας Ρίμπεντροπ-Μολότωφ, ενώ άρχισε να τον αντιμετωπίζει ως εχθρό μόνο όταν εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση.

Επεδίωκε να διαμελίσει την Ελλάδα και να δώσει τη Μακεδονία στο υπό σύσταση Σοβιετικό προτεκτοράτο της Μακεδονίας του Αιγαίου, και τη Θράκη στο Σοβιετικό προτεκτοράτο της Βουλγαρίας.

Οι Γερμανοί τους συνέλαβαν και τους εκτέλεσαν. Είναι ήρωες; Βεβαίως, της Σοβιετικής Ένωσης. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει γιατί είναι ήρωες της Ελλάδας; #Καισαριανή».

Θάνος Τζήμερος

