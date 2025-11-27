MENOY

Τσίπρας: “Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια, εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου” – Η ανάρτηση για την κριτική στο βιβλίο του

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με ένα βίντεο στα social media ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Στο βίντεο φιλοξενούνται αποσπάσματα από τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών που ασκούν έντονη κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να τους ευχαριστεί.

Παράλληλα προαναγγέλλει ότι εκείνος θα μιλήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 19:00 το απόγευμα της 3ης Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Παλλάς.

