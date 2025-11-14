MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Μητσοτάκη μετά το σχόλιο για το βιβλίο του: Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Απάντηση στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το βιβλίο του «Ιθάκη» έδωσε μέσω ανάρτησης στο facebook ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Στη συνέχεια ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε μέσω ανάρτησης πως ο κ. Μητσοτάκης «επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της. Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη».

Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του.

Αλέξης Τσίπρας

