MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πεντάγωνο αποκτά νέα όψη – Πρώτη μεγάλη παρέμβαση μετά από 77 χρόνια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα εποχή για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνεται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Δείτε live:

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νοσεί με κορονοϊό και θα μιλήσει φορώντας μάσκα.

Το έργο τής νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Μετά τη σημερινή τελετή, ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτίριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952.

Οι παρεμβάσεις συνίστανται στη δημιουργία μιας νέας βιοκλιματικής όψης του ΥΠΕΘΑ, με ανακαινισμένο χώρο υποδοχής των Υπουργών και των εκλεκτών ξένων προσκεκλημένων, στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου Ηλεκτρονικού Πολέμου, στη δημιουργία ενός μνημείου κιβωτού της εθνικής μνήμης, το οποίο θα έχει όλα τα ονόματα των πεσόντων υπέρ της πατρίδος.

Φωτογραφία Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

OpenAI: 1,2 εκατ. χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Θανάσης Πάτρας: Τα νούμερα της πρώτης εβδομάδας δεν τα παρακολουθώ, μετά από ένα μήνα καταλαβαίνεις τι γίνεται

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 53 λεπτά πριν

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων αύριο στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 3 ώρες πριν

Οι The Cure επιστρέφουν στις 15 Ιουλίου στην Ελλάδα – Η θρυλική gothic μπάντα σε ένα μοναδικό live

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σποράδων: “Να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων το 2026”, ζητούν από τον Κικίλια οι δήμαρχοι