Το Πεντάγωνο αποκτά νέα όψη – Πρώτη μεγάλη παρέμβαση μετά από 77 χρόνια

Νέα εποχή για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνεται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Δείτε live:

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νοσεί με κορονοϊό και θα μιλήσει φορώντας μάσκα.

Το έργο τής νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Μετά τη σημερινή τελετή, ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτίριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952.

Οι παρεμβάσεις συνίστανται στη δημιουργία μιας νέας βιοκλιματικής όψης του ΥΠΕΘΑ, με ανακαινισμένο χώρο υποδοχής των Υπουργών και των εκλεκτών ξένων προσκεκλημένων, στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου Ηλεκτρονικού Πολέμου, στη δημιουργία ενός μνημείου κιβωτού της εθνικής μνήμης, το οποίο θα έχει όλα τα ονόματα των πεσόντων υπέρ της πατρίδος.

Φωτογραφία Intime

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime