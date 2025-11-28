MENOY

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς η επίσημη παρουσίαση της “Ιθάκης”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19.00 θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «ΙΘΑΚΗ».

Για το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης θα έχουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας

