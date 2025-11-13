MENOY

Την ερχόμενη Πέμπτη η κατάθεση του “Φραπέ” και του “Χασάπη” στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

THESTIVAL TEAM

Την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων, με την κλήση στελεχών, του Οργανισμού και των Περιφερειών αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο κ. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και η κα Ζωή Πολιτοπούλου υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θα καταθέσουν οι Αντιπεριφερειάρχες Σταύρος Τζεδάκης και Μ. Λιονή και την επόμενη ημέρα θα εμφανιστούν δύο από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης οι Γιώργος Ξυλούρης (φραπές) και Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης).

Την πρόταση για την κλήση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Επιτροπή είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία και έγινε αποδεκτή από τα μέλη της εξεταστικής.

