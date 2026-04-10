MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Τη “Διαμαντίδειο Στέγη” στην Πολίχνη επισκέφθηκε ο Γιάννης Παπαγεωργίου

|
THESTIVAL TEAM

Τη «Διαμαντίδειο Στέγη», τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Μέριμνας Ποντίων Κυριών στην Πολίχνη, επισκέφθηκε ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Μαζί με έξι μικρούς εθελοντές συνάντησαν τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη δομή, συνομίλησαν με τους τρόφιμους, αντάλλαξαν ευχές και προσέφεραν συμβολικά δώρα ενόψει Πάσχα.

«Μαζί με τους έξι μικρούς φίλους πήγαμε να δούμε πώς πραγματικά πρέπει να αφιερώνουμε τον χρόνο μας. Καθίσαμε με τους ηλικιωμένους στη «Διαμαντίδειο Στέγη», ανταλλάξαμε ευχές, δώσαμε δώρα. Όχι μέσα από οθόνες κινητών αλλά με παρουσία. Γιατί πρόοδος δεν είναι μόνο η τεχνολογία και τα social media. Είναι ο σεβασμός και η προσφορά στους συνανθρώπους μας», δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου.

Να σημειώσουμε ότι η «Διαμαντίδειος Στέγη» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, φιλοξενεί περίπου 50 ηλικιωμένους και προσφέρει καθημερινά φροντίδα και στήριξη.

