Θεσσαλονίκη: Συναντήσεις του Μιχάλη Μπεκίρη με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας

Συναντήσεις με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποίησε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ο Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Μακεδονία, Μιχάλης Μπεκίρης, παρουσία του Συντονιστή του Γραφείου, Γιάννη Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας με φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιστημονική πρόοδο, την καινοτομία και την πρωτογενή παραγωγή στην περιοχή.

Ο κ. Μπεκίρης συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, Στυλιανή Μπεζεργιάννη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες του ΝΟΗΣΙΣ για την ενίσχυση της επιστημονικής εκπαίδευσης των νέων, η διάδοση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας του Κέντρου με την Πολιτεία, μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Ακολούθως, είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Πλοιοκτητών και Μηχανότρατων Ν. Μηχανιώνας «Η Αγία Παρασκευή», Κωνσταντίνο Νταουλτζή, καθώς και με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων ΓΡΙΓΡΙ, Κωνσταντίνο Παγώνη και τον Ταμία, Δημήτρη Παγώνη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς, στην ανάγκη στήριξης του κλάδου μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την προστασία των θαλάσσιων πόρων.