ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η φιλοπατρία των ηρώων του ’40 μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι στα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αναφορά «στο μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιά του 1940 για την Πατρίδα» ξεκίνησε τη δήλωσή του μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως υπενθύμισε, «η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στο Καλπάκι της Ηπείρου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και μέχρι το Πόγραδετς ήταν η ελληνική απάντηση στον Άξονα».

«Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό καθήκον με το χαμόγελο στα χείλη. Η φιλοπατρία τους μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

«Χρόνια πολλά, ζήτω το έθνος και να ξέρετε ότι το παράδειγμα των πολεμιστών του 40 ο λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα», κατέληξε στη δήλωση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κωνσταντίνος Τασούλας

