Τασούλας: Ενωμένοι ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

Την ανάγκη να τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821 «ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωσή του μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για την 25η Μαρτίου.

Όπως είπε «σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους. Η επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κόντρα σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε στο 1830 στη διεθνή αναγνώριση. Συνεχίστηκε το 1864, στους Βαλκανικούς πολέμους έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων».

«Αυτή τη δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα με την κατοχυρωμένη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

«Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας, σήμερα εμείς ας τους τιμήσουμε ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 1821, ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών – Κατείχε κοκαΐνη και κάνναβη

ΖΩΔΙΑ 14 ώρες πριν

Αυτό το ζώδιο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό μέχρι το τέλος του Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ουκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο – “Πες στο αφεντικό σου να με καθαρίσει”

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Κατερίνα Ζαρίφη: Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια

ΕΘΝΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χίος: Υψώθηκε γιγάντια ελληνική σημαία, αλλά σκίστηκε από τον αέρα – Δείτε βίντεο