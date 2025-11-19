Συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις για την προετοιμασία των περιοδειών στους 16 νομούς της Μακεδονίας και Θράκης και στα Βαλκάνια

Με αλλεπάλληλες συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις συνεχίζεται η προετοιμασία των περιοδειών που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους 16 νομούς της περιοχής ευθύνης του και στις πρωτεύουσες και άλλες πόλεις γειτονικών βαλκανικών κρατών, με στόχο την τόνωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της επιχειρηματικότητας και των διαβαλκανικών συνεργιών.

Εκτός από την σύσκεψη με τους τρεις Περιφερειάρχες της Μακεδονίας και της Θράκης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της περιοδείας στα Βαλκάνια, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας πραγματοποίησε τρεις τηλεδιασκέψεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του εθνικού φορέα για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό Enterprise Greece κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο, με την πρόεδρο του Συνδέσμου Τροφοδοσίας Πλοίων HEMEXPO κα. Ελένη Πολυχρονοπούλου και με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) κα. Γιάννα Χορμόβα.

Αντικείμενο των τριών τηλεδιασκέψεων ήταν ο αναλυτικός σχεδιασμός της επικείμενης περιοδείας σε καθέναν από τους 16 νομούς της Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία θα συμμετέχουν οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία τους στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για προγράμματα, επενδυτικές δυνατότητες και πρακτικές λύσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη. Σε κάθε Νομό θα πραγματοποιείται μια κεντρική εκδήλωση, με την συμμετοχή των αρμοδίων Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Προέδρων των Επιμελητηρίων και των Εμπορικών Συλλόγων και των μελών τους, δηλαδή των επιχειρηματιών του Νομού. Περαιτέρω προγραμματίζονται ξεχωριστές συναντήσεις και συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αρχές. Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η επιτόπια συζήτηση με τους επιχειρηματίες κάθε Νομού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών αλλά και ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και η στήριξή τους προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η Κυβέρνηση.

Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών Κ. Γκιουλέκα στο Διοικητήριο με τους Πρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης ενόψει της περιοδείας στα Βαλκάνια. Στη βαλκανική περιοδεία θα συμμετέχει κλιμάκιο με Περιφερειάρχες-Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και Προέδρους των αντιστοίχων Π.Ε.Δ., Πρυτάνεις – Αντιπρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, τον Πρόεδρο του Enterprise Greece, εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος – ΣΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος – ΣΕΒΕ, του Ε.Ο.Τ., των τοπικών Ενώσεων Ξενοδόχων, των μεγάλων Επιμελητηρίων της Μακεδονίας και της Θράκης και των Οργανισμών Λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.