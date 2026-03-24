MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το "μηχανισμό" του Μεγάρου Μαξίμου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το “μηχανισμό” του Μεγάρου Μαξίμου», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως υποστηρίζει: «Όσα περιγράφονται στο σκεπτικό της ιστορικής, πλέον, απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, αποτελούν ένα ακόμα ράπισμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον μηχανισμό συγκάλυψης που έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ».

Αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνοντας ότι «γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ενιαίο κέντρο συντονισμού των παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator, ενώ και στην πρόταση του αντεισαγγελέα τονίζεται με έμφαση πως “δεν αναφέρεται ποτέ και πουθενά να έχει πουληθεί Predator σε ιδιώτη, ή να έχει λειτουργήσει υπό τη σκέπη ιδιωτών, χωρίς τουλάχιστον γνώση ή ανοχή της κρατικής εξουσίας”».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Η ανησυχία του προέδρου του δικαστηρίου για την παρακολούθηση κρατικών αξιωματούχων που «χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες» και η εντολή για επιπλέον διερεύνηση για τέλεση κι άλλων αδικημάτων, ανάμεσά τους και της κατασκοπείας, κι από τυχόν τρίτους συμμετέχοντες, επισφραγίζει αυτό που η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί τόσο καιρό να ξορκίσει: Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του “μηχανισμού Μαξίμου”, αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

