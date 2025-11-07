MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να εξοικειώσει την κοινωνία με την Ακροδεξιά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Επίθεση στον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τις δηλώσεις του για την οπλοκατοχή.

«Αφού ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδ. Γεωργιάδης, ”ψάρεψε” στον βούρκο της Ακροδεξιάς με τα επιχειρήματα περί οπλοκατοχής, ήρθε το αυτονόητο άδειασμα από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη», αναφέρει στην ανακοίνωση και προσθέτει: «Ο Άδωνις ονειρεύεται Φαρ Ουέστ ενώ η χώρα μετράει σφαίρες στα Βορίζια. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται καουμπόηδες. Χρειάζεται θεσμούς να λειτουργούν και κράτος που εφαρμόζει τους νόμους».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Οι “άριστοι” υπουργοί του Μητσοτάκη οφείλουν να διαβάσουν καλύτερα τους νομούς της χώρας και να μην προπαγανδίζουν ακροδεξιές θέσεις που εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνική συνοχή. Ας διαβάσουν απλά τους νομούς. Αυτή είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη: Προσπαθεί να εξοικειώσει την κοινωνία με την ακροδεξιά, με επαναλαμβανόμενες δόσεις ακρότητας και τοξικότητας. Αυτός είναι ο αρχηγός της ΝΔ: ο προστάτης όλων των ακροδεξιών τερατογενέσεων».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

