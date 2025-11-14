ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης με Πλεύρη – Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς για την οπλοκατοχή
Τις δηλώσεις των Άδωνη Γεωργιάδη και Θάνου Πλεύρη για την οπλοκατοχή σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Όταν ένας υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, έθεσε θέμα οπλοκατοχής, ονομάστηκε “προσωπική άποψη”. Τώρα που το θέτει και δεύτερος υπουργός, ο κ. Πλεύρης, το ίδιο θέμα, πώς θα ονομαστεί; Σε μια περίοδο που γίναμε μάρτυρες ένα ολόκληρο χωριό να οδηγείται σε ένα φριχτό αιματοκύλισμα, το να συντηρείται η συζήτηση περί οπλοκατοχής από κυβερνητικά στελέχη, μαρτυρά την ύπαρξη συγκεκριμένης ατζέντας».
Ακολούθως στρέφεται κατά του πρωθυπουργού υποστηρίζοντας: «Ας αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης: Ή έχει αποτύχει ως πρωθυπουργός στο ζήτημα της ασφάλειας και οι υπουργοί του προτείνουν μέτρα υπέρ της οπλοκατοχής, σε διαφοροποίηση από τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, ή είναι έρμαιο της ατζέντας των ακροδεξιών υπουργών, τους οποίους δεν μπορεί να τους συγκρατήσει».
