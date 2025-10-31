MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να μην πληρώσουν οι αγρότες τα λάθη και τα “γαλάζια” σκάνδαλα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για «επίσημη παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας στη διασφάλιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει: «Ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της – κατά τ’ άλλα “φιλοευρωπαϊκής”- κυβέρνησης της ΝΔ, ομολόγησε δημοσίως ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις “είναι στον αέρα” και ότι “είτε θα φάμε πρόστιμο, είτε θα υπάρξει μερική ή ολική αναστολή”».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Η ομολογία αυτή δεν ήρθε ως “κεραυνός εν αιθρία”. Λίγες μέρες πριν, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αναγνώριζε τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους. Και την ίδια ώρα, οι υπουργοί του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωναν ψευδώς τον αγροτικό κόσμο ότι “είναι θέμα λίγων ημερών” και “γραφειοκρατικής διευθέτησης”. Ο κ. Μαρινάκης μιλούσε για πληρωμές “εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων” και ο κ. Τσιάρας για “θέμα ημερών ή εβδομάδων οι πληρωμές”. Και ανίκανοι και ψεύτες. Γνώριζαν την πραγματική κατάσταση και συνειδητά παραπλανούσαν τους παραγωγούς. Και μέσα σε αυτή την τραγική κρίση, ο κ. Φεύγας καταλογίζει τις ευθύνες μιλώντας περί… “ξεβολέματος” των αγροτών που διαμαρτύρονται».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Πράγματι, οι αγρότες “ξεβολεύτηκαν” από την ανικανότητα της κυβέρνησης, τις καθυστερήσεις, τα λάθη και τα γαλάζια σκάνδαλα που στέρησαν πάνω από 2 δισ. ευρώ από τον πρωτογενή τομέα. Απαιτούμε άμεση, πλήρη και ασφαλή καταβολή όλων των ενισχύσεων, πλήρη διαφάνεια, στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τους υπεύθυνους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πληρώσουν άλλο το κόστος του γαλάζιου μπάχαλου και των ψευδών διαβεβαιώσεων».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κιλκίς: Μπούκαρε σε κατάστημα και απείλησε την ιδιοκτήτρια με μαχαίρι για 500 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Η εμβληματική σχεδιάστρια Diane von Fürstenberg επιστρέφει στις ρίζες της, στη Θεσσαλονίκη – Θα τιμηθεί σήμερα στο ΥΜΑΘ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion για το Halloween πριν τον αγώνα των Μπακς: “Το ψηλότερο Minion που έχω δει ποτέ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Παπασταύρου: Αν δεν βρέξει, η Αττική είναι διασφαλισμένη για 4 χρόνια – Έχουμε χάσει το 50% του νερού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν