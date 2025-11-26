ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από τα εκατομμύρια των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ

«Το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής επιβεβαιώνει το μέγεθος του κυβερνητικού εμπαιγμού στο σύνολο των πολιτών. Από τα εκατομμύρια των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κλάπηκαν από γαλάζια στελέχη, και τα στέρησαν από τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια, δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ. Μηδέν», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Κι όμως, τα στελέχη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δήλωναν με στόμφο και θράσος όλο το προηγούμενο διάστημα ότι “τα χρήματα θα επιστραφούν μέχρι το τελευταίο ευρώ” και ότι “η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τίποτα αδιερεύνητο”. Σήμερα διαψεύδονται από τα ίδια τα γεγονότα», σημειώνει, τονίζοντας πως «την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, χωρίς να έχουν πληρωθεί ενισχύσεις και αποζημιώσεις, πνιγμένοι από το υψηλό κόστος παραγωγής, την ακρίβεια και την ανασφάλεια, το γαλάζιο σύστημα των παράνομων ενισχύσεων παραμένει στο απυρόβλητο».

«Οι “γαλάζιες ακρίδες” που λεηλάτησαν τα δημόσια ταμεία παραμένουν προκλητικά προστατευμένες, λες και η κυβέρνηση προσπαθεί να τις σώσει αντί να αποδώσει δικαιοσύνη», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «αντί για διαφάνεια και επιστροφή των χρημάτων, αντί να κατευθυνθούν τα κονδύλια στους τίμιους αγρότες και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, βλέπουμε ψέματα, εμπαιγμό, συγκάλυψη, καθυστέρηση, και μια κυβέρνηση που αποδεικνύεται συνένοχη πολιτικά και θεσμικά».

«Η ΝΔ γνώριζε, κάλυπτε και εξακολουθεί να καλύπτει. Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Το “γαλάζιο πάρτι” πάνω στις πλάτες τους και η ανοχή μας τελειώνει εδώ. Με άμεση πολιτική αλλαγή και μία προοδευτική κυβέρνηση που θα λειτουργεί με διαφάνεια, εντιμότητα κι αναπτυξιακό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα», καταλήγει η ανακοίνωση.