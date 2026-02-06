MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση του Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ καθίσταται επιβεβλημένη, υπό το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων, που αφορούν την παραίτηση της ‘Αννας Στρατινάκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως εξηγεί: «Συγκεκριμένα, η παραίτηση της ‘Αννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θέτει επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο σύζυγός της είναι ένας από τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία κατηγορείται ο Γ. Παναγόπουλος».

Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις και πλήρη λογοδοσία και προσθέτει: «Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εδώ και πέντε χρόνια, ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον, η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση για τις προφανείς σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και ιδιωτικές εταιρείες, μέσω της γνωστής πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, η οποία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις επί των ημερών της».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Η προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Μετά από τη γέννηση του παιδιού μου δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Κύπρος: Ο Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε με… κράνος και ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μαρινάκης: Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, συνταγματική αναθεώρηση και ανεργία, στο επίκεντρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ξεχωριστή κίνηση των οπαδών της Τιμισοάρα για τα αδικοχαμένα αετόπουλα στη Ρουμανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ιάσονας Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για το ναυάγιο στη Χίο: Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Οφείλετε να ανασκευάσετε