Συνάντηση της Έλενας Ράπτη με την βουλευτή Πιερίας Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου – Τι συζήτησαν

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη συναντήθηκε με τη Βουλευτή Πιερίας Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου με κύριο θέμα τη συνέχιση της λειτουργίας και της χρηματοδότησης των Δομών Προστασίας Γυναικών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Κατερίνης, που προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε γυναίκες-θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή. Η υφυπουργός ενημέρωσε τη Βουλευτή ότι οι διαπραγματεύσεις του Υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράταση της χρηματοδότησης των Δομών εξελίσσονται θετικά, ενώ παράλληλα έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία ένταξής τους στους εθνικούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και οι θέσεις εργασίας.

Η κ. Ράπτη δήλωσε: «Η στήριξη του Δικτύου Δομών για την προστασία των γυναικών από τη βία παραμένει σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα γιατί κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη ζωή χωρίς φόβο».