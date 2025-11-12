MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Έλενας Ράπτη με την βουλευτή Πιερίας Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου – Τι συζήτησαν

|
THESTIVAL TEAM

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη συναντήθηκε με τη Βουλευτή Πιερίας Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου με κύριο θέμα τη συνέχιση της λειτουργίας και της χρηματοδότησης των Δομών Προστασίας Γυναικών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Κατερίνης, που προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε γυναίκες-θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή. Η υφυπουργός ενημέρωσε τη Βουλευτή ότι οι διαπραγματεύσεις του Υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράταση της χρηματοδότησης των Δομών εξελίσσονται θετικά, ενώ παράλληλα έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία ένταξής τους στους εθνικούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και οι θέσεις εργασίας.

Η κ. Ράπτη δήλωσε: «Η στήριξη του Δικτύου Δομών για την προστασία των γυναικών από τη βία παραμένει σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα γιατί κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη ζωή χωρίς φόβο».

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

