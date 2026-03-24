Συνάντηση Παπασταύρου με Chevron: Σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης έως το 2026

Στην επιτάχυνση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με στόχο τη διενέργεια σεισμικών ερευνών νοτίως της Κρήτης έως το τέλος του 2026, κατέληξε η συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου με αντιπροσωπεία της Chevron στο Χιούστον.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου CERAWeek και εντάσσεται στην προσπάθεια επιτάχυνσης των ερευνών υδρογονανθράκων και προσέλκυσης μεγάλων ενεργειακών ομίλων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας λόγω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Είχα μια ουσιαστική συνάντηση με την Chevron. Με τους αντιπροέδρους Κέβιν ΜακΛάχλαν και Γκάβιν Λιούις. Μετά την κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών προχωρούμε άμεσα στην υλοποίηση τους. Θέσαμε σαφές χρονοδιάγραμμα και δρομολογήσαμε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να έχουμε τις σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης πριν το τέλος του 2026», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου σε δήλωση στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός Ενέργειας συνέδεσε τις ενεργειακές εξελίξεις με τη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας ότι «η κρίση στην Μέση Ανατολή επιβεβαιώνει εμφατικά την επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την άμεση ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την ενεργειακή της αυτάρκεια στηριζόμενη στις δυνάμεις της και στον εθνικό της πλούτο».

«Με αυτοπεποίθηση αναβαθμίζουμε τον γεωπολιτικό μας ρόλο και οικοδομούμε ένα ενεργειακά ασφαλές μέλλον για την πατρίδα μας», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου στην δήλωση του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.