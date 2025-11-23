Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στις 18.20 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI, στο πλαίσιο του GenAI Summit, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.