Συνάντηση Έλενας Ράπτη με την Πρόεδρο του ΚΕΘΙ για τον προγραμματισμό δράσεων στο πλαίσιο της ισότητας
Συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Θεμάτων Ισότητας Δρ. Ελένη Ζενάκου, πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο τον προγραμματισμό δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι επόμενες πρωτοβουλίες και οι άξονες συνεργασίας, με έμφαση στη στήριξη της γυναίκας τόσο στην οικογένεια όσο και στην εργασία, καθώς και στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων που επηρεάζουν τη θέση της στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη διαμόρφωσης στοχευμένων παρεμβάσεων που ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες, μέσα από συντονισμένες δράσεις και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΚΕΘΙ.
Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Η στήριξη της γυναίκας στην οικογένεια και την εργασία, καθώς και η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, παραμένουν σταθερά στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Με σχέδιο και συνέπεια, προχωρούμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ουσιαστική ισότητα και διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλες και όλους».
