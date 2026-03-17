Συνάντηση Δημήτρη Κούβελα με τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ: “Η Θεσσαλονίκη πρέπει να προχωρήσει ενωμένη για “νέα ΔΕΘ και Πάρκο στο κέντρο της πόλης”

THESTIVAL TEAM

Οι εξελίξεις γύρω από την ανάπλαση της ΔΕΘ και η ανάγκη να μπει τέλος σε κάθε νέα καθυστέρηση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κούβελα, με τη νέα διοίκηση της Έκθεσης, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστο Τσεντεμεΐδη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ανδρέα Μαυρομμάτη.

Ο κ. Κούβελας ξεκαθάρισε ότι η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «η πόλη δεν αντέχει άλλες παλινωδίες, τεχνητές εντάσεις και συζητήσεις που ανακυκλώνουν την αβεβαιότητα». Τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η άμεση προώθηση του έργου, χωρίς επιστροφές σε ξεπερασμένα διλήμματα που υπονομεύουν την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ενότητας της πόλης γύρω από ένα ρεαλιστικό και ισορροπημένο σχέδιο. Όπως τόνισε ο Βουλευτής, «είναι απόλυτα εφικτό και αναγκαίο να προχωρήσουμε με το σχέδιο “και ΔΕΘ και Πάρκο στο κέντρο της πόλης”, που απαντά τόσο στην ανάγκη για ανάπτυξη όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης επεσήμανε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και των θεσμικών φορέων της Θεσσαλονίκης στηρίζει την παραμονή της ΔΕΘ στον ιστορικό της χώρο, με περισσότερο πράσινο, σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις και ενισχυμένη δημόσια χρηματοδότηση. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη ενσωματωθεί σημαντικές βελτιώσεις στον σχεδιασμό, όπως η ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πάρκου και η μείωση της δόμησης.

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ξεκαθάρισε ότι «το δίλημμα που επιχειρείται να τεθεί δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στην πόλη. Αντιθέτως, δημιουργεί σύγχυση, καθυστερήσεις και επαναφέρει το έργο σε έναν κύκλο αβεβαιότητας, τη στιγμή που ζητούμενο είναι να προχωρήσει η ανάπλαση».

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου συνεδριακού κέντρου στη θέση του υφιστάμενου Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης». Όπως ανέφερε, «η απλή ανακαίνιση ενός γερασμένου κτηρίου δεν αρκεί. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα νέο “Βελλίδειο”, διεθνών προδιαγραφών, που θα ενισχύσει ουσιαστικά τον συνεδριακό τουρισμό και την οικονομία της πόλης».

Ο κ. Κούβελας επεσήμανε πως τώρα είναι η ευκαιρία να γίνει η ΔΕΘ το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Ένα πραγματικό σύμβολο ανάπτυξης, που θα προσελκύει διεθνείς διοργανώσεις, επενδύσεις και καινοτομία». Κατέληξε δε ότι «έχουν επέλθει ουσιαστικές βελτιώσεις στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ και το έργο έχει μπει στις ράγες. Τώρα είναι η ώρα της υλοποίησης. Όχι άλλο μπρος – πίσω».

