Συνάντηση Δένδια με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ την Παρασκευή

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί, αύριο, Παρασκευή στις 11:30 π.μ., με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Jerry Moran και μέλη της η Kristin Gillibrand, ο John Barrasso, ο John Boozman, η Deb Fischer και ο Gary Peters.

Στη συνάντηση στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα συμμετάσχει επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας το οποίο θα παραθέσει ο Έλληνας υπουργός.

Προηγουμένως ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση στο γραφείο του στις 10:00 π.μ. με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) Alexus G. Grynkewich.

Στη συνάντηση θα παραστεί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ