MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου – Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποδέχθηκε η Ύδρα σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο ιστορικό δημαρχείο του νησιού.

Κατά την επίσκεψη, ο δήμαρχος Ύδρας, απένειμε στην κ. Γκιλφόιλ το μετάλλιο του Δήμου, τιμώντας τη μνήμη των δύο Αμερικανών Φιλελλήνων, Γουίλιαμ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Τζάρβις, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, όπως αναφέρει ο Γιώργος Κουκουδάκης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του δημάρχου στο Facebook, «αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας».

Η πρέσβης εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί σύντομα ξανά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Νοεμβρίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κρατερός Κατσούλης για το διαζύγιο με την Κατερίνα Καραβάτου: Το επικοινωνήσαμε στα παιδιά όσο πιο απλά και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια γίνεται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Δολοφονία στην Φολέγανδρο: “Ο δολοφόνος προσπαθούσε 30 ώρες να κρύψει τα ίχνη του”, λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με μαραθωνδρόμους εν όψει του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τουρκία: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε αποθήκη αρωμάτων – Δείτε βίντεο