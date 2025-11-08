Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου – Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φωτο

Την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποδέχθηκε η Ύδρα σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο ιστορικό δημαρχείο του νησιού.

Κατά την επίσκεψη, ο δήμαρχος Ύδρας, απένειμε στην κ. Γκιλφόιλ το μετάλλιο του Δήμου, τιμώντας τη μνήμη των δύο Αμερικανών Φιλελλήνων, Γουίλιαμ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Τζάρβις, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, όπως αναφέρει ο Γιώργος Κουκουδάκης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του δημάρχου στο Facebook, «αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας».

Η πρέσβης εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί σύντομα ξανά.