Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Σεμερτζίδου: “Δεν έχω Ferrari, μόνο ένα μηχανάκι”

Ιδιοκτήτρια ενός μοτοποδηλάτου μικρού κυβισμού δήλωσε η κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρόσωπο που απασχόλησε τις ελεγκτικές αρχές για την εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αναρτήσεων στα social media που την εμφανίζουν να οδηγεί πολυτελή super cars.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση ανέφερε πως «Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι» ενώ δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η Ferrari και η Porsche ανήκουν στον σύντροφο της και αποκτήθηκαν το 2004 και 2016 αντίστοιχα ενώ ο σχετικός διάλογος με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη έχει ως εξής:

Κ. Σεμερτζίδου: Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες.

Μ. Λαζαρίδης: Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας έλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή;

Κ. Σεμερτζίδου.: υπάρχουν αλλά δεν αγοράστηκαν με επιδοτήσεις.

Μ. Λαζαρίδης: κάτι βρήκε όμως η αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν.

Κ. Σεμερτζίδου: έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο.

Μ. Λαζαρίδης: τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τις δραστηριότητες του;

Κ. Σεμερτζίδου: δεν έχουμε κληθεί από ευρωπαϊκή εισαγγελία ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε

Αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο , αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά η κα Σεμερτζίδου είπε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της αρχής.

Με την έναρξη της κατάθεσής της η κα Σεμερτζίδου γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία να δείχνουν έκρηξη το 2023. Συγκεκριμένα είπε ότι:

– το 2019 πήρα 3.450 ευρώ

– το 2020 4.052 ευρώ

– το 2021 8.684 ευρώ

– το 2022 14.127 ευρώ

– το 2023 50.965 ευρώ και

– το 2024 54 .829 ευρώ.

