ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: “Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της ελευθερίας” – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μήνυμα για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογράμμισε ότι η εξέγερση του 1973 αποτελεί «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας», μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Όπως τόνισε, ο κ. Τασούλας, 52 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου αφορά την «υπεύθυνη λαϊκή και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού». Αυτό συνιστά συνταγματική επιταγή και αποδεικνύει ότι η δημοκρατία παραμένει «το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα», όταν οι πολίτες συμφωνούν στη διαφύλαξή της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση του χρέους απέναντι στο «ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας», ενώ παράλληλα προσφέρει αφορμή για αναζήτηση κοινών τόπων και κοινών αληθειών, με πίστη σε όσα ενώνουν την κοινωνία και το έθνος.

Αναφερόμενος στο ιστορικό σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», το χαρακτήρισε «φωνή που ταρακούνησε τη δικτατορία», επισημαίνοντας ότι σήμερα μετατρέπεται σε χρέος για μια δημοκρατική πολιτεία με προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι όσο πολίτες και ηγεσία παραμένουν ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το καθήκον, «η πατρίδα θα πηγαίνει μπροστά», δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις απειλές που αντιμετωπίζει.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα ο κ. Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Κωνσταντίνος Τασούλας

